Девушка-подросток погибла при пожаре в частном доме в Приморье

В Индии в штате Гоа месяц назад пропал российский турист Иван Ровейн. Его поиски ведут родственники при поддержке атташе и генконсула России в Мумбае, местная полиция при этом бездействует. Об этом «Газете.ru» сообщил сын россиянина Артем.

Иван Ровейн - 46-летний бизнесмен из Челябинска, занимавшийся грузоперевозками. В Индию он отправился 1 декабря, планируя провести на берегу моря отпуск с друзьями.

Первые пять дней мужчина провел в компании своих приятелей и из отеля надолго не отлучался. Однако 6 декабря Ровейн бесследно исчез из своего номера отеля, не взяв с собой ни паспорт, ни телефон, ни деньги.

«Все друзья его искали, но вынуждены были вернуться в Челябинск 22 декабря, 27 декабря мы с женой прилетели в Гоа продолжать поиски. Расклеиваем объявления, опрашиваем местных и общаемся с русскими в чатах», - рассказал сын пропавшего бизнесмена Артем.

По его словам, иногда им встречаются люди, которые якобы видели Ивана, но дело осложняется тем, что сами индусы признают, что «русские все очень похожи».

«Возможно, под действием алкоголя и давлением местной культуры он мог помешаться, плюс некоторые проблемы в обычной жизни, скорее всего», - назвал возможные причины исчезновения сын Ровейна.

В Индии часто люди пропадают без повода. При этом местная полиция бездействует в ожидании, когда пропавший так или иначе объявится сам, рассказал Артем.

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