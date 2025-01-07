07 января 2025, 08:23

Девушка-подросток погибла при пожаре в частном доме в Приморье

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Девушка-подросток погибла во время пожара в частном доме в поселке Кавалерово в Приморье. Ее мать пострадала, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание началось 7 января в 04:30. Огонь охватил около 90 квадратных метров. Тело 17-летней девушки нашли при тушении пожара.

«Пострадала мать погибшей», - уточнили в МЧС.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят тщательную проверку по факту пожара. Они устанавливают точную причину и все обстоятельства, приведшие к возгоранию.

Ранее При пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Кильмезь в Кировской области погибли семь человек. Пожар потушили на площади 480 квадратных метров. На месте происшествия работали 46 специалистов и 14 единиц техники.

Пожары Приморье МЧС РФ Россия
07 января 2025, 03:49
В Гоа уже месяц ищут бесследно исчезнувшего из отеля российского туриста
Freepik
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В Индии в штате Гоа месяц назад пропал российский турист Иван Ровейн. Его поиски ведут родственники при поддержке атташе и генконсула России в Мумбае, местная полиция при этом бездействует. Об этом «Газете.ru» сообщил сын россиянина Артем.

Иван Ровейн - 46-летний бизнесмен из Челябинска, занимавшийся грузоперевозками. В Индию он отправился 1 декабря, планируя провести на берегу моря отпуск с друзьями.

Первые пять дней мужчина провел в компании своих приятелей и из отеля надолго не отлучался. Однако 6 декабря Ровейн бесследно исчез из своего номера отеля, не взяв с собой ни паспорт, ни телефон, ни деньги.

«Все друзья его искали, но вынуждены были вернуться в Челябинск 22 декабря, 27 декабря мы с женой прилетели в Гоа продолжать поиски. Расклеиваем объявления, опрашиваем местных и общаемся с русскими в чатах», - рассказал сын пропавшего бизнесмена Артем.

По его словам, иногда им встречаются люди, которые якобы видели Ивана, но дело осложняется тем, что сами индусы признают, что «русские все очень похожи».

«Возможно, под действием алкоголя и давлением местной культуры он мог помешаться, плюс некоторые проблемы в обычной жизни, скорее всего», - назвал возможные причины исчезновения сын Ровейна.

В Индии часто люди пропадают без повода. При этом местная полиция бездействует в ожидании, когда пропавший так или иначе объявится сам, рассказал Артем.

Ранее в Грузии в горах на российских туристов напали вооруженные грабители. Один из них погиб. Подозреваемых уже вычислили и арестовали.

Паспорта Индия Отели Отпуск Челябинск Деньги Полиция
07 января 2025, 02:46
Просто не знал. Петербургский таксист десять лет водил машину без прав
Unsplash
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Полиция задержала петербургского таксиста, который ездил без прав в течение 10 лет. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Согласно материалам дела, дорожная полиция остановила правонарушителя 5 января 2024 года неподалеку от дома № 15/2 на Косой линии. Сорокалетний мужчина управлял такси Cherry Tiggo 7 pro.

После проверки правоохранители выяснили, что суд в Челябинске лишил водителя прав еще в 2015 году.

Позднее, в петербургском мировом суде мужчина признал нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ, и заявил, что не знал о решении челябинского мирового судьи, лишившего его прав.

В ходе судебного заседания нарушитель не высказал претензий к действиям сотрудников ГИБДД. Фигуранту дела назначили 10 суток ареста.

Ранее питерский таксист шокировал профессиональную мотогонщицу ездой по встречке.

Санкт-Петербург Суд ГИБДД Машины Водители Полиция
07 января 2025, 01:25
Спасатели эвакуировали жильцов дома в Петрозаводске, где взорвался газ
Пресс-служба МЧС
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В одной из квартир пятиэтажки в Петрозаводске взорвался газ. Спасатели начали эвакуацию жильцов дома, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Как уточнил чиновник, эвакуация началась из дома № 19 на улице Луначарского. К настоящему моменту известно о четверых пострадавших.

Двоих из них спасатели достали из-под завалов. Молодой человек получил серьезные ожоги. Женщина - множественные порезы лопнувшим от взрыва стеклом. Обоих пострадавших уже госпитализировали.

Парфенчиков поручил оперативно развернуть пункт временного размещения для жильцов дома. Работу оперативных служб на месте координирует премьер-министр карельского правительства Александра Чепика.

На месте происшествия работают 44 человека, группировка усилена девятью единицами техники. Предварительно, несущие конструкции дома не повреждены. Ранее сообщалось, что у места происшествия дежурят три бригады скорой помощи.

Спасатели Газ Взрывы Эвакуации Республика Карелия
07 января 2025, 00:59
Туристы на снегоходах провалились под лед в Карелии
пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия
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Снегоходы с людьми провалились под лед озера Кончезера в Карелии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на местные экстренные службы.

Информация о происшествии поступила в региональный главк МЧС. К озеру прибыла оперативная группа из 11 специалистов ведомства, укомплектованная тремя единицами спасательной техники.

На месте специалисты выяснили, что всего в ледяной воде, неподалеку от туристической базы, оказались 11 человек, в том числе и трое детей. Им всем удалось выбраться на берег самостоятельно, сотрудники МЧС оказали отдыхающим необходимую помощь.

Происшествием на озере уже заинтересовалось следственное управление СК России по республике Карелия. Пресс-служба этого ведомства в официальном Telegram-канале сообщила о начале процессуальной проверки по факту происшествия. Процессуальное решение надзорное ведомство примет по ее результатам.

При этом в прокуратуре заявили, что под лед провалились не шесть, а четыре снегохода. Предварительно, машины попали в полынью на озере.

Ранее в Карелии утонул связанный с ЧВК «Вагнер» офицер.

Россия Республика Карелия

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