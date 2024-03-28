28 марта 2024, 21:27

Девушка под видом кинолога проникла на территорию Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Девушка с собакой нелегально проникла на место поисковой операции в Crocus City Hall, представившись сотрудником центра операций особого риска «Лидер». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Она обманным способом попала на место проведения работ и сделала несколько фото, <…> выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска „Лидер“», - указали в сообщении.

Также девушка стала предлагать оперативному штабу свою помощь в поиске погибших. Она не получила допуск из-за отсутствия статуса спасателя и необходимой аттестации у собаки.

По данным ведомства, девушка использовала фотографии вместе с официальным видео МЧС для сбора средств. Спасатели осудили «недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе».

Теракт со стрельбой произошел в Crocus City Hall 22 марта. По данным МЧС России, жертвами теракта стали 143 человека , пострадали 180 человек.

МЧС РФ Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 21:18
Самолет с фанатами «Авангарда» экстренно сел в Казани из-за птицы
РИА «Новости»
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Самолет с фанатами омского хоккейного клуба «Авангард», направлявшийся в Ярославль на матч против «Локомотива», совершил вынужденную посадку в Казани.  Об этом сообщили в Telegram-канале «Фанатский сектор 4*5».

На канале опубликовали фотографию лобового стекла лайнера, в которое, предположительно, врезалась птица. Экстренную посадку совершили из-за трещины, которая образовалась на стекле кабины пилотов, и повреждения внешнего слоя обшивки. Разгерметизации не было.

На борту находились 25 фанатов и три члена экипажа. Новый самолет болельщикам предоставили в течение часа, и они продолжили свой путь в Ярославль.

«В Казани тоже хотят, чтобы омичи сегодня выиграли. Нам поменяли борт меньше, чем за час и мы вновь едем к самолету», - уточнил канал.

В этом городе сегодня вечером пройдет шестой матч серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Ранее военный самолет потерпел крушение над акваторией Черного моря , его пилот катапультировался и выжил.

Фанаты Казань Самолеты
28 марта 2024, 19:04
Россиянка выплатит штраф за дискредитацию ВС РФ во время выборов
РИА «Новости»
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Жительницу Тульской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись на бюллетене во время выборов президента России. Об этом сообщила пресс-служба Одоевского межрайонного суда.

Это произошло 17 марта. Женщина пришла на избирательный участок и в бюллетене для голосования зачеркнула всех кандидатов. Потом в графе с кандидатом Владимиром Путиным она сделала надпись, которую посчитали дискредитирующей российскую армию.

Когда женщина опустила бюллетень в прозрачную урну он упал лицевой стороной вверх, поэтому оказался открыт для всеобщего обозрения. Суд сделал вывод, что таким образом дискредитация со стороны жительницы Тульской области стала публичным действием.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила восемь суток ареста и штраф в размере 40 тысяч рублей за порчу избирательного бюллетеня. Она нанесла на него надпись красным маркером.

Штрафы Суд Выборы Выборы президента — 2024
28 марта 2024, 16:26
«Мы слышали свист пуль». Посетительница Crocus City Hall рассказала о побеге из зала с боевиками
РИА «Новости»
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Свидетелем стрельбы террористов в зале Crocus City Hall стала посетительница сорванного концерта группы «Пикник» Ирина Михайлова. В беседе с «360» она рассказала, что вместе с другими людьми сбежала от ворвавшихся в помещение террористов. По ее словам, ей просто повезло в том, что она сидела в бельэтаже и смогла выбраться через сцену на подземную парковку.

Она отметила, что первые звуки выстрелов прозвучали за две минуты до начала концерта. Они раздавались сверху, и многие подумали, что это аплодируют зрители, вызывая артистов на сцену. Но потом раздался крик, что это стрельба и надо срочно эвакуироваться.

«Я сидела в 13-м ряду. Мы побежали в сторону сцены. Там мы просто легли, а я пыталась спрятаться за колонкой, потому что в партере я увидела человека с каким-то оружием с длинным стволом. Мы слышали свист пуль и выстрелов и пытались лечь так, чтобы никто не пострадал», - рассказала Ирина.

Собеседница добавила, что кто-то предложил бежать за сцену, и толпа рванула туда. Там оказался занавес, за которым был выход на подземную парковку. Все, кто вышел туда, оказались без верхней одежды.

«Меня остановили и спросили, что происходит внутри, я ответила, что там стрельба и тогда мне сказали, что террористы сначала стреляли на парковке», - добавила женщина.

Ирина добавила, что многие люди садились в машины, но сама она с еще одной группой просто бежала вперед.

«Я пробежала всю парковку Crocus City Hall, Crocus Expo, торгового центра Vegas и „Мой дом“. Добежала до здания правительства Московской области и дальше уже пошла пешком», - добавила собеседница.

Она пояснила, что ее должны были забрать друзья на машине, но еще до момента, когда они подъехали, позвонили ей и сказали, что концертный зал загорелся. Только после этих слов Ирина обернулась и увидела черный дым.

«Я считаю, что мы спаслись в первые пять минут. Мне безумно жаль тех людей, которые погибли и пострадали. Но нам просто повезло, что мы сидели близко к сцене», - отметила Ирина.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Группа боевиков открыла огонь в фойе и концертном зале по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник». После прекращения огня террористы подожгли помещение и скрылись. По последним данным, общее число погибших в результате нападения составило 143 человека.

Стрельба Концерты Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 15:06
Спортсмены МФК КПРФ возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»
Телеканал «360»
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Спортсмены мини-футбольного клуба КПРФ возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus City Hall. Кадры появились в распоряжении «360».


«Национальная трагедия. <…> Сочувствуем всем погибшим, их семьям. Конечно, здесь никак слова не помогут. Просто терпения семьями, чьи родные пострадали», - подчеркнул он.

Тренер выразил слова поддержки тем, кто выжил в теракте. Он пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Зоидзе выразил надежду, что подобная трагедия больше никогда не повторится, а зло в такой форме будет побеждено.

«Мы - люди, которые в спорте, понимаем, насколько это… Словами не передать… Сложно преодолеть такую боль. Надеемся, что такое больше не повторится. И вот это зло в конце концов будет побеждено в той форме, что никто и никогда не позволит этим людям вот такое сделать. Такая трагедия объединяет всех», - резюмировал он.

Один из непосредственных участников событий трагического вечера рассказал «360», как спас себя и супругу во время теракта. Мужчина был на цокольном этаже и хотел подняться на первый, но увидел дым наверху и мертвую девушку у эскалатора. Это позволило ему взять себя в руки и рассмотреть выход на подземный паркинг.

Команда отдала дань памяти погибшим во время теракта, который произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Главный тренер мини-футбольного клуба Бесик Зоидзе рассказал «360», что боль, которую пережили пострадавшие и погибшие, трудно преодолеть.

Спортсмены Цветы КПРФ Стрельба в Crocus City Hall

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