13 февраля 2024, 01:21

Девушка на Porsche устроила жесткое ДТП в Петербурге

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Три автомобиля столкнулись на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Свидетелем ДТП стал депутат Госдумы РФ Михаил Романов, который поделился подробностями аварии с РЕН ТВ. По словам политика, мимо него на большой скорости пролетели два автомобиля, Porsche ехала в шахматном порядке. Через некоторое время произошло столкновение с малолитражкой.

«Виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но детали предстоит установить следователям», - отметил он.

Выйдя из машины девушка выкрикивала, что она врач и спешит к пациенту, резюмировал депутат.

Ранее автомобиль Mercedes на большой скорости сбил пешехода и врезался в Suzuki в Петербурге. Женщину отправили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, за рулем Porsche Macan сидела 23-летняя девушка, которая не справилась с управлением. В итоге иномарка протаранила малолитражку и ее отбросило на встречную полосу, где она влетела в другую машину.

В массовой аварии пострадала пассажирка малолитражки. Медики оказали ей помощь на месте. Сотрудники полиции проверяют виновницу аварии на опьянение.

Санкт-Петербург ДТП Машины
13 февраля 2024, 00:02
Пьяный водитель устроил массовую аварию на мосту в Екатеринбурге
Телеканал «360»
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Движение транспорта на Блюхеровском мосту Екатеринбурга остановилось из-за массовой аварии, спровоцированной нетрезвым водителем BMW 7. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание E1.Ru.

По словам собеседников журналистов, водитель иномарки на скорости заехал на мост и сразу влетел в попутный Jeep Grand Cherokee. От удара внедорожник выкинуло на встречную полосу, где с ним столкнулись легковушки Kia Rio и Toyota Mark.

Одного препятствия в виде внедорожника водителю BMW оказалось мало и он врезался в еще одну попутно едущую машину той же марки. В результате происшествия травмы получила 45-летняя женщина из Kia Rio.

Прибывшие на место автоинспекторы проверили лихача на алкогольное опьянение. Тест показал, что за руль водитель BMW 7 сел после распития крупной дозы спиртного.

В беседе с журналистами инспекторы заявили, что за пьяное вождение привлекут к административной ответственности. Наказанием может стать лишение прав на два года и штраф в 30 тысяч рублей.

Движение транспорта по Блюхеровскому мосту временно ограничили на время работы инспекторов, которые разбираются в обстоятельствах аварии. Также на место прибыли бригады скорой помощи и МЧС.

В понедельник, 12 февраля, пьяный водитель без прав за рулем Toyota Mark выехал на встречную полосу трассы Южно-Сахалинск - Оха и врезался в едущую навстречу Toyota Chaser. В результате аварии погибли три пассажира в обоих транспортных средствах. Водителя и семилетнего ребенка пострадавшей иномарки доставили в больницу с травмами.

ДТП Екатеринбург
12 февраля 2024, 22:23
Саратовец протаранил скорую помощь и напал на медика
РИА «Новости»
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Водитель легкового автомобиля врезался в машину скорой медицинской помощи, которая стояла во дворе многоэтажного дома в Саратове. После этого мужчина набросился с кулаками на медбрата, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительной версии, 12 февраля около 17:00 по местному времени во дворе дома по улице Университетская столкнулись ВАЗ-2114 и машина скорой медицинской помощи. В этот момент водитель скорой ждал бригаду с вызова.

«Когда медики вернулись к автомобилю, между одним из них и 20-летний водителем отечественной легковушки произошел конфликт, в ходе которого медработник получил удар в голову», - указали в сообщении.

Полиция назначила проверку по факту причинения медицинскому работнику травмы головы.

Ранее житель Домодедове открыл стрельбу на посту скорой помощи. По данным СК, мужчина подошел к бригаде скорой в микрорайоне Востряково и выстрелил в 33-летнего водителя.

Пострадавший получил смертельное ранение в шею.

Саратов Скорая помощь Мужчины Водители
12 февраля 2024, 22:00
Женщина родила дочь в автомобиле из-за метели в Алтайском крае
Unsplash
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Беременной женщине пришлось рожать прямо в салоне автомобиля из-за сильной метели в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Житель села Новоалейское обратился к дорожникам Юго-Западного ДСУ за помощью, когда у его супруги начались роды. После этого к ним направили трактор К-700, а из больниц Змеиногорска и Третьяковска выехали две кареты скорой помощи.

Однако снежный шторм сильно замедлил продвижение транспорта, поэтому к моменту прибытия фельдшера ребенок уже появился на свет. С помощью К-700 семья с младенцем доехала до села Екатерининское.

До Рубцовска они поехали уже в машине скорой и сопровождении автомобиля дорожной службы. На границе каждого района мать и новорожденную встречали дорожники и обеспечивали дальнейшее сопровождение.

Ранее жительница Москвы родила у отдела полиции на севере столицы. Беременной оказали помощь строители, которые работали в Молжаниновском районе. Они также вызвали на место родов медиков.

Дети Скорая помощь Женщины
12 февраля 2024, 21:58
Россиянин получил ожог пищевода, выпив минеральной воды
Freepik
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Житель Владикавказа получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Житель Владикавказа получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

По словам Меняйло, вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Сейчас выяснением обстоятельств занимаются сотрудники МВД, прокуратуры и Роспотребнадзора.

«Двадцать четыре упаковки воды „Джермук“ уже изъяли. Проводим необходимые оперативные мероприятия. Предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить продажу», - уточнил глава региона.

Меняйло также призвал жителей республики не пить минеральную воду данной торговой марки, пока не выяснятся все обстоятельства произошедшего.

В начале декабря 2023 года московская школьница глотнула уксус , чтобы вызвать у себя боли в животе и пропустить уроки. В результате девочку пришлось везти в больницу, ее мать оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.

Прокуратура РФ МВД РФ Роспотребнадзор Торговля

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