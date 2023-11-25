Девушка на BMW сбила трех человек на востоке Москвы

Минимум три человека пострадали в ДТП на юге Москвы. Проезжую часть удалось оперативно освободить, а движение - восстановить.

На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Иномарка BMW, за рулем которой была молодая девушка, попала в аварию на перекрестке недалеко от станции метро «Бульвар Рокоссовского».

По предварительным данным, пострадавших не зажало, разлива топлива не произошло. Как уточнили в Telegram-канале столичного дептранса, водитель не справился с управлением и влетел в людей, которые ждали зеленый сигнал светофора.