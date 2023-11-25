25 ноября 2023, 19:12

Девушка на BMW сбила трех человек на востоке Москвы

РИА «Новости»
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В Москве три человека получили травмы из-за наезда легкового автомобиля на препятствие в районе Богородское. Об этом сообщил источник «360».

Минимум три человека пострадали в ДТП на юге Москвы. Проезжую часть удалось оперативно освободить, а движение - восстановить.

На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Иномарка BMW, за рулем которой была молодая девушка, попала в аварию на перекрестке недалеко от станции метро «Бульвар Рокоссовского».

По предварительным данным, пострадавших не зажало, разлива топлива не произошло. Как уточнили в Telegram-канале столичного дептранса, водитель не справился с управлением и влетел в людей, которые ждали зеленый сигнал светофора.

ДТП Дороги Москва 2023
25 ноября 2023, 23:27
Труп пенсионерки нашли в ванной после тушения пожара в Москве
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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Кировоградская. Спасатели обнаружили в ванной тело погибшей пенсионерки, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«После тушения пожара в ванной комнате обнаружили тело женщины 1934 года рождения. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы», - указали в сообщении.

Чертановская межрайонная прокуратур взяла на контроль ход доследственной проверки, по ее результатам примут процессуальное решение.

В минувший четверг в Перми при пожаре погибли мать и двое ее маленьких детей. Возгорание случилось в ночь на 24 ноября в частном доме на улице Чекалина.

Ранее сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в квартире на улице Пушкарской в Перми. Спасатели успели вынести горожанина из горящего помещения. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.

Пожары Пенсионеры Москва 2023
25 ноября 2023, 21:11
Полиция начала искать участников драки в московском метро по видео из соцсетей
РИА «Новости»
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Полиция разыскивает пассажиров московского метрополитена, которые устроили драку в одном из вагонов поезда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД столицы.

По информации полицейских, видео, на котором два человека дерутся в поезде столичного метро, распространилось в социальных сетях. Нарушителей попытались разнять другие пассажиры.

«Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлен конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку», - сообщили в столичной полиции.

Ранее стало известно, что беременная женщина попала в больницу в результате конфликта в общественном транспорте Екатеринбурга. В трамвае на будущую мать набросилась другая пассажирка и ударила беременную в живот. Причина конфликта между женщинами неизвестна. Водитель остановил трамвай и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую для дополнительного осмотра и оказания необходимой помощи. На место происшествия также приехала полиция.

Драки Метро Полиция Москва 2023
25 ноября 2023, 20:48
Мужчина пропал в Лосином острове после ссоры с подругой
РИА «Новости»
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Мужчина потерялся в парке Лосиный остров в Москве. Это произошло после ссоры с девушкой, сообщил источник «360».

«В его рабочей машине обнаружили записку: „Я в лесу. Простите!“», - рассказал он.

Сейчас поисками 23-летнего молодого человека занимаются правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт». Для этого они задействовали квадрокоптер и служебную собаку.

Мужчина был одет в черную куртку, темно-зеленые кроссовки и темно-серый спортивный костюм. Рост пропавшего - 180 сантиметров, у него темно-русые волосы и зеленые глаза. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Подмосковье нашли мертвым молодого человека с аутизмом, который потерялся по пути домой. Последний раз юношу видели живым в районе Наро-Фоминска. О его гибели стало известно 11 ноября.

Москва 2023 Парки
25 ноября 2023, 20:07
Место, где москвичка на BMW сбила троих пешеходов, сняли на видео
РИА «Новости»
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На востоке Москвы три человека получили травмы из-за наезда иномарки на препятствие в районе Богородское, сообщили в Госавтоинспекции столицы. Видео с места происшествия появились в распоряжении «360».

На Открытом шоссе в районе дома 12 строение 2, девушка за рулем машины BMW не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, которые двигались по пешеходной зоне.

В результате аварии пострадали трое жителей столицы: две женщины и мужчина. Их всех экстренно доставили в медицинское учреждение, уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего в обстоятельствах будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, будет проведена проверка.

Ранее СК показал видео с места ДТП микроавтобуса и иномарки в Калужской области.

ДТП Москва 2023

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