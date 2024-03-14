Девушка, которую мужчина столкнул под поезд в Москве, рассказала о самочувствии

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В ночь на четверг, 14 марта, в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,3. Информация об этом появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным источника, первый толчок произошел в 03:06 (06:06 по Москве) в 76 километрах от Подгорицы. К слову, в черногорской столице проживают 236 тысяч человек.

Магнитуда землетрясения достигла отметки в 5,3 балла, а его очаг находился на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

В начале марта сильное землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Алма-Ате. Подземные толчки длились около полуминуты, но люди успели перепугаться. В городе сработала сирена, жителей эвакуировали.