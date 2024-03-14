Девушка, которую мужчина столкнул под поезд в Москве, рассказала о самочувствии
Девушка, которую бывший молодой человек столкнул под электропоезд в метро Москвы, заявила «360», что не пострадала. Раскрывать детали своей личной жизни она не стала.
Накануне вечером на станции метро «Войковская» мужчина. во время ссоры толкнул девушку под электропоезд. Машинист успел среагировать и экстренно затормозил.
«Со мной все в порядке. Я не даю комментариев никаких, это моя позиция», - сказала Анна С.
Об ЧП на Замоскворецкой линии метро сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодого человека задержали правоохранительные органы, его заподозрили в покушении на убийство. В ходе допроса он подтвердил, что столкнул девушку на рельсы перед приближающимся поездом.