28 июня 2024, 22:41

Девочку спасли после удара молнии в Иркутске

Freepik
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В Иркутской области от удара молнии пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщил сайт «Байкал 24» со ссылкой на Минздрав Приангарья.

Происшествие случилось 23 июня в районе Шумских озер в Нижнеудинском районе. В ребенка попала молния. Девочку госпитализировали.

Как сообщило издание kp.ru , пациентка пришла в себя, и ее жизни ничего не угрожает. По мнению доктора физико-математических наук Николая Буднева, девочке повезло, что разряд не был слишком мощным. Ее внутренние органы и нервная система сильно не пострадали, а ожоги оказались не такими серьезными, как могли бы быть.

Ранее ударом молнии убило пастуха в Дагестане и более полусотни овец, которых он пас.

Дети Иркутская область Минздрав
28 июня 2024, 21:03
Пятилетняя девочка в Москве получила травмы после столкновения с самокатом
Freepik
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В Москве катавшийся на самокате подросток нанес травму пятилетней девочке. Видео происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как из рук мальчика вылетает транспортное средство и врезается в проходившего рядом ребенка.

По словам матери пострадавшей, девочка находится в тяжелом состоянии, медики зафиксировали разлом черепа, перелом теменной кости и ушиб мозга, также у юной пациентки наблюдается сильная отечность мозга.

«Мы вышли на улицу прогуляться. У меня трое детей. С двумя из них вышли на улицу. Мальчик выкинул самокат. Он прилетел моему ребенку прямо в голову. Мальчик сначала спрятался, а потом убежал», - рассказала мать пострадавшей.

Информацию о происшествии передали из травмпункта в правоохранительные органы. Родители мальчика связались с семьей пострадавшей и сказали, что постараются помочь, чем смогут.

«Я пока не знаю, сколько потребуется средств на реабилитационный период. Предстоит [операция по] трепанации черепа», - рассказала мать девочки.

Между тем, в СМИ, по словам женщины, появилась информация, что пострадавший ребенок уже находится дома и якобы прекрасно себя чувствует. Однако это не соответствует действительности.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа напомнили жителям о правилах использования электросамокатами.

Преступления Россия Электросамокаты
28 июня 2024, 20:22
Огромная змея зависла на дереве и напугала жителей Москвы
Телеканал «360»
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На Юго-Западе Москвы обнаружили трехметровую змею. На место вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru.

Он уточнил, что пресмыкающееся обнаружили на дереве в районе Коньково на улице Миклухо-Маклая неподалеку от жилого дома.

По словам источника, прибывшие на место сотрудники экстренных служб поймали змею и ожидают специалистов из депприродопользования, чтобы передать ее.

Каким образом огромная змея оказалась на дереве в жилом дворе - пока неизвестно. Возможно, она улизнула от хозяина.

Недавно в центре Москвы в одном из дворов жители наткнулись на спящую большую желтую змею. Они сразу же обратились за помощью к спасателям.

Животные Москва Змеи
28 июня 2024, 19:15
Силовики устроили обыски в школе единоборств имени Нурмагомедова
Телеканал «360»
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Правоохранители устроили обыски в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова по делу о терактах в Дагестане. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На видео засняли работу силовиков, которые окружили образовательное учреждение. У входа в здание стоят десятки вооруженных сотрудников в камуфляжной форме, а также спецтехника.

По данным Mash , один из боевиков - Гаджимурад Кагиров - был воспитанником школы и членом клуба Хабиба Нурмагомедова.

В пресс-службе Верховного суда Дагестана ранее сообщили, что группу боевиков, которая организовала теракты в республике, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Дагестан Школы Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
28 июня 2024, 17:51
Более 100 пациентов с ботулизмом остались в больнице
РИА «Новости»
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В больницах по-прежнему остаются 108 заразившихся ботулизмом, рассказал представителям СМИ помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кузнецов уточнил, что 24 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписали 289 человек, среди которых трое детей.

Ранее Роспотребнадзор призвал Люблинский суд Москвы приостановить на 90 суток работу сервиса «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») из-за массового отравления ботулизмом. По предварительным данным, причиной распространения болезни была консервированная фасоль , которую добавляли в салат. Суд прислушался к позиции Роспотребнадзора и назначил компании «Локалкитчен» соответствующее наказание.

В середине июня к врачам с признаками ботулизма обратились более 120 москвичей. Позже случаи заболевания стали фиксировать и в других регионах. Один из пациентов, студент из Костромской области, скончался.

Больницы Минздрав Врачи Ботулизм

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