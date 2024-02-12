Девочке-подростку сломали нос на концерте в Москве

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Уголовное дело возбудили после гибели ребенка при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации („Причинение смерти по неосторожности“)», - отметили в ведомстве.

По данным СК, 12 февраля произошел пожар в квартире дома на улице Верхние Поля. Один из детей скончался от отравления угарным газом, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Второго ребенка доставили в столичную больницу.

В пресс-службе МЧС уточнили, что девочки трех и четырех лет находились дома одни.

Сотрудники СК работают на месте происшествия и допрашивают свидетелей. Кроме того, для выяснения причин возгорания назначили экспертизы. Возбуждение и расследование уголовного дела проконтролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

По информации источника «360», пожар произошел в квартире на первом этаже на площади в пять квадратных метров. Загорелись личные вещи и мебель. Дверь в квартиру спасателям открыла мать, которая ходила за третьим ребенком в детский сад.

Ранее зарядка для телефона загорелась в квартире в центре Москвы.