Девочка утонула в Волге во время отдыха с семьей

«Местные жители извлекли тело погибшего ребенка, 2014 года рождения, в необорудованном для купания месте на реке Волга в районе деревни Вашуриха», - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, с девочкой пропала ее шестилетняя сестра. На месте происшествия работает водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Согласно предварительной версии, семья из Володарского муниципального округа приехала отдыхать на берег Волги. В какой-то момент отец отвлекся на несколько минут и упустил из виду дочерей. Всего в семье воспитываются пять детей.

Похожая трагедия произошла в Алтайском крае.

Десятилетний мальчик утонул в бассейне оздоровительного комплекса.