Девочка утонула в Волге во время отдыха с семьей
Десятилетняя девочка утонула в реке Волга. Также пропала ее шестилетняя сестра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
«Местные жители извлекли тело погибшего ребенка, 2014 года рождения, в необорудованном для купания месте на реке Волга в районе деревни Вашуриха», - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, с девочкой пропала ее шестилетняя сестра. На месте происшествия работает водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Согласно предварительной версии, семья из Володарского муниципального округа приехала отдыхать на берег Волги. В какой-то момент отец отвлекся на несколько минут и упустил из виду дочерей. Всего в семье воспитываются пять детей.
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