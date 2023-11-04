Девочка случайно застряла в постамате в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в отделении Сбербанка девочка случайно оказалась запертой в ячейке постамата. В пресс-службе финансового учреждения рассказали изданию Е1 , как удалось достать ребенка из шкафа.

Женщина с ребенком зашли в отделение, чтобы забрать посылку из постамата. Пока она распаковывала товар, девочка забралась в ячейку и закрыла дверцу, та автоматически замкнулась.

Очевидец рассказал, что девочка сильно кричала, сотрудники банка не смогли самостоятельно открыть шкаф.

«Сотрудники Сбера оперативно вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. Вся операция заняла несколько минут», - рассказали в пресс-службе банка.

Ребенка достали из ячейки через 15 минут. Девочка была напугана, но не пострадала и чувствовала себя нормально.

В столице в конце августа приступили к испытанию роботов-колобков, разработанных для доставки небольших посылок, документов или продуктов питания. Это самоходный шар, около 40 сантиметров в диаметре, оснащенный компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми.