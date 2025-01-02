Девочка сильно обожгла лицо в театре Надежды Бабкиной

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Новогодний спектакль прошел в здании на Олимпийском проспекте. По сценарию на елке зажглась пиротехника. Однако искры разлетелись дальше, чем задумали организаторы, и обожгли лицо 10-летней зрительницы в первом ряду. Скорая помощь увезла девочку в больницу.

МЧС предупредило об опасности пиротехники. Несмотря на это, россияне продолжили их запускать и получать увечья.

Так, житель Дагестана лишился кисти руки из-за петарды, а в Свердловской области семья из трех человек сожгла салютом городскую елку.

В Подольске мужчина запустил опасный фейерверк дважды, едва не уничтожив жилой дом и припаркованную машину.