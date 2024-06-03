03 июня 2024, 09:39

Девочка пыталась спастись от жары и получила смертельный удар током в Шахтах

Unsplash
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В Шахтах школьница погибла, предположительно, от удара током. Девочке было 13 лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, девочка пришла в гости к однокласснице. Подруги играли, проводили время на улице. В какой-то момент девочкам стало очень жарко и они решили охладиться в душе.

Кабинка стояла во дворе дома. Когда одна из подруг зашла внутрь и включила водонагреватель, ее неожиданно ударило током. Пострадавшая умерла на месте ЧП, подчеркнул собеседник Shot.

После гибели подростка начали проверку. По предварительным данным, водонагреватель был неисправен.

Осенью минувшего года похожий случай произошел в Новочеркасске, напомнило местное издание donnews.ru. Там 13-летняя девочка погибла от удара током в ванной, - школьница взяла с собой мобильник и там же поставила его на зарядку. В какой-то момент гаджет упал в воду, вызвав смертельный для ребенка удар.

Дети Школы
03 июня 2024, 09:09
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске
РИА «Новости»
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Пожарные смогли ликвидировать возгорание на складе с горюче-смазочными материалами в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирске. Проводится разборка и проливка конструкций. При помощи беспилотника специалисты МЧС России обследуют кровлю здания», - заявили в ведомстве.

О пожаре на складе ГСМ в Кировском районе Новосибирска стало известно утром в понедельник. Спасатели прибыли на улицу Оловозаводского, где в одном из складских помещений хранили емкости с ГСМ.

Всего к тушению привлекали 55 специалистов и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь возгорания оценивалась в 4500 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее возгорание произошло на Ухтинском НПЗ в Коми, жертвами стали два человека.

Пожары МЧС РФ
03 июня 2024, 07:41
Мощный пожар на складе ГСМ в Новосибирске сняли на видео
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В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила 4500 квадратных метров, никто не пострадал. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области показала видео тушения.

В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила 4500 квадратных метров, никто не пострадал.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области показала видео тушения.

Вызов в Кировский район Новосибирска поступил в 10:19 (06:19 по московскому времени). Горела крыша складского здания по улице Оловозаводского, 47, где хранили в том числе емкости с ГСМ.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения идет дым из-под кровли складского здания», - сообщила пресс-служба.

К тушению привлекли 55 специалистов и 16 единиц техники. Площадь возгорания достигла 4500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Крупное возгорание произошло в Коми на Ухтинском НПЗ. Погибли два человека, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пожары МЧС РФ
02 июня 2024, 22:31
Вылетели на встречку. Три человека погибли в машине свадебного кортежа в Дагестане
РИА «Новости»
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Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Дагестане. Еще один пострадавший госпитализирован, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

ДТП произошло днем в воскресенье в Бабаюртовском районе, 21-летний водитель «Лада Гранта» вылетел на встречную полосу из свадебного кортежа. В помеху врезался грузовой автомобиль «Газель».

«В результате ДТП на месте скончались три человека - водитель „Лада Гранта“ и его два пассажира - 21 и 22-летние местные жители», - сообщили в ведомстве.

Еще одного пассажира легковушки, 20-летнего местного жителя, доставили в больницу.

Авария с участием такси произошла в воскресенье на 85-м километре внешней стороны МКАД.

Столкнулись три иномарки , двум водителям потребовалась помощь медиков.

Дагестан Больницы ДТП Машины Водители
02 июня 2024, 22:09
Несколько улиц в Калининграде подтопило из-за сильного ливня
РИА «Новости»
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Сильный ливень обрушился на Калининград и затопил нескольких улиц. Движение транспорта оказалось затруднено, сообщило местное издание Калининград.Ru.

Очевидцы сообщили газете, что ливневки не справляются с потоком воды. Из-за дождя под воду ушли Московский и Ленинский проспекты, улицы Гагарина, Черняховского, Пролетарская и другие. Движение троллейбусов и трамваев по этим улицам заблокировано.

Подтопления спровоцировали огромные пробки по всему городу. По сообщениям синоптиков, осадки прекратятся только к концу дня.

На следующей неделе погода изменится в Московском регионе, 30-градусная жара спадет. Ежедневные ливни с грозами «не позволят атмосфере накаляться докрасна», пообещали синоптики.

Пробки Погода Калининград

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