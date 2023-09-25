Девочка пропала в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в Академическом районе пропала 13-летняя девочка. Об этом на официальном сайте сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 146 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в светло-болотную кофту с капюшоном, черные штаны, белые кеды с черной полоской», - сообщили волонтеры.
Известно, что девочку последний раз видели 24 сентября. По данным поисковиков, с тех пор она не выходила на связь.
В Ленобласти ранее нашли пропавшего режиссера БДТ Александра Никанорова. Труп в районе Токсова обнаружили не связанные с поиском люди. Поисковики «ЛизаАлерт» проверяют информацию, и на это время приостановили поиски. Официально тело пока не опознали. В квартире Никанорова нашли предсмертную записку.