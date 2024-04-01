01 апреля 2024, 17:29

Девочка попала в больницу после игрового квеста в Москве

Пресс-служба Следственного комитета
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Девятилетняя девочка провалилась в нишу во время игрового квеста в московском торговом центре. Ее доставили на обследование в больницу. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного СУ СК.

ЧП случилось 30 марта на улице Автозаводской. Во время прохождения квеста ребенок упал в открывшуюся нишу. Школьнице оказывают всю необходимую медпомощь, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, изучают служебные документы, допрашивают сотрудников организации и других участников квеста. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ). Максимальная санкция - штраф и шесть лет лишения свободы.

В марте девочка из Свердловской области девочка пострадала от удара током в лифте многоэтажки. СК начал проверку.

Следственный комитет России
01 апреля 2024, 17:23
«Сострадание к террористам». Карабанов объяснил, почему попросил СК проверить Манижу
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Следственный комитет принял заявление о проверке певицы Манижи Сангин по статье об оправдании терроризма. Автор инициативы, юрист Александр Карабанов рассказал «360», почему решил обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с такой просьбой.

«Во-первых, выслушав ее обращение, которое она сделала в своих соцсетях, я услышал о том, что она оказывает некое сострадание к террористам. Соответственно, там, где есть сострадание, есть и поддержка. Это по теракту, который произошел в „Крокусе“», - отметил он.

Карабанов пояснил, что задача таких инициатив заключается в донесении до людей, которые имеют влияние на общественное мнение, чтобы они думали, что говорят. Потому как их слова могут запустить определенную реакцию в массы.

«В рамках доследственной проверки, которую будет проводить Следственный комитет, должны провести лингвистическую экспертизу и сделать вывод: есть ли в ее словах именно одобрение терроризма, поддержка терроризма», - уточнил юрист.

Он добавил, что по результатам экспертизы следователи примут решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.

Спустя какое-то время певица Манижа заявила, что не призывала оправдать напавших на «Крокус». Ее возмутило, что во время задержания подозреваемых избили. Артистка считает, что такое обращение с ними - проявление бесчеловечности.

Уголовное дело Стрельба Терроризм Шоу-бизнес Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 17:00
Мусоровоз перевернулся в Можайском районе Москвы
Телеканал «360»
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Мусоровоз опрокинулся на перекрестке улицы Кубинка и Можайского шоссе в Москве. Из-за ДТП на дорогах возникли пробки. Видеозапись с места аварии появилась в распоряжении «360».

Очевидец рассказал, что перевернулся автомобиль, перевозящий мусор.

«Сколько будут убирать его, неизвестно, пробка приличная», - отметил мужчина за кадром.

На записи видно, что место аварии огородили. К месту ДТП уже прибыла полиция.

Ранее в Геленджике перевернулось маршрутное такси. Машина столкнулась с внедорожником, в результате аварии пострадали шесть человек. Всего в маршрутке находились девять пассажиров.

Крупное ДТП накануне также произошло в Ярославской области - рейсовый автобус попал под скорый поезд. В МЧС заявили, что из-за аварии погибли все восемь пассажиров , находившихся в автомобиле. На место происшествия прибыли 24 сотрудника ведомства, в том числе психологи.

ДТП Пробки Дороги Мусор Москва
01 апреля 2024, 16:57
Стала известна причина ДТП с восемью погибшими под Ярославлем
Пресс-служба МЧС
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Причиной аварии с восемью погибшими в Ярославской области стал выезд автобуса на пути перед пассажирским поездом. Об этом информировала пресс-служба Северной железной дороги.

«Водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - говорится в сообщении.

Авария произошла в 14:36 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, автобус остановился на переезде из-за технической поломки. Ведомство проводит проверку по факту аварии. Выясняются обстоятельства ДТП, проверяются исполнение законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

В результате аварии погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Четыре поезда задержались. На Северной железной дороге создали комиссию по расследованию случившегося.

ДТП Дороги Автобусы Поезда Водители
01 апреля 2024, 16:49
Пожар в Екатеринбурге ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Спасатели ликвидировали пожар в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания достигала 4,5 тысячи квадратных метров.

Пожар случился днем 1 апреля на улице Машиностроителей. Огонь охватил кровлю цеха в промзоне. Горожане заметили столбы дыма и сообщили об этом в экстренные службы. На место ЧП отправились сотрудники МЧС. Еще до их прибытия на улицу самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Пламя быстро распространялось, и в какой-то момент произошло обрушение крыши - примерно 300 «квадратов». На месте развернули штаб, в результате слаженной работы с пожаром на площади около 4,5 тысячи квадратных метров удалось справиться.

Пожары МЧС РФ Екатеринбург

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