Девочка погибла в Подмосковье от ожогов из-за загоревшегося платья

По данным следствия, ожоги девочка получила днем 11 ноября, когда взрослые оставили ее на кухне одну без присмотра. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи делали все возможное, но через 12 дней ребенок умер.

После смерти девочки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). В рамках расследования проведут экспертизу.

В прокуратуре региона уточнили, что семья погибшей живет в деревне Павлищево. В день ЧП девочка была дома вместе с матерью и двумя маленькими братом и сестрой.

В надзорном ведомстве также поделились подробностями произошедшего. По информации прокуратуры, девочка самостоятельно залезла на стул, потянулась к шкафу над газовой плитой с работающей конфоркой, в этот момент на ней загорелось платье.

Выяснение всех обстоятельств гибели ребенка взяла на контроль Можайская городская прокуратура, заключили в пресс-службе.