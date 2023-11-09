Девочка погибла при катании со снежной горки на Алтае

Все произошло вечером 8 ноября, когда дети катались с холма в селе Шелаболиха. В один из таких заездов 11-летнуюю девочку занесло на ватрушке в бетонный столб. Школьница получила несовместимые с жизнью травмы.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Проводится осмотр места происшествия. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Алтайского края также организовала проверку условий и причин произошедшего, в том числе организацию зимнего отдыха детей.

Ранее восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки , когда спускалась с горки в Иванове. По данным Госавтоинспекции по региону, автомобиль Volkswagen Polo ехал по трассе под управлением 51-летнего мужчины. Он не успел среагировать и сбил ребенка.