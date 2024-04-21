Девочка-подросток пропала в городе Мурино под Петербургом

Согласно размещенной ориентировки, девочка пропала в Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Она была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кеды. Рост подростка - 160 сантиметров, глаза голубые, волосы русые длинные, сказано на сайте поисковиков.

В ориентировке указано, что у девочки с собой был черный рюкзак. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 112 или на горячую линию отряда по номеру: 8-800-700-54-52.

В Пермском крае накануне загадочно пропала жительница города Березники. Женщина подошла к подъезду своего дома, позвонила в домофон, но в квартиру не поднялась.