14 июля 2024, 14:47

Девочка-подросток пожарила сосиски на Вечном огне в Рузе

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Девочка-подросток 13 июля вместе со своими друзьями пожарила сосиски на Вечном огне на городской площади в Рузском городском округе. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области

Ведомство начало проверку в связи с осквернением памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Прокуратура оценит, исполняют ли родители подростков свои обязанности в должной мере. Также ведомство оценит работу органов системы профилактики.

Ранее подобный случай произошел в Ленобласти. Подростки устроили пикник на Вечном огне в Киришах , против них возбудили уголовное дело. Еще один несовершеннолетний привлек внимание полицейских на Сахалине: девятиклассница прикурила сигарету от Вечного огня.

Памятники Войны Руза Великая Отечественная война
14 июля 2024, 15:56
Площадь пожара у хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 га
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В Краснодарском крае за считанные часы площадь лесного пожара возросла до 20 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что прибывшие на место 160 специалистов на 40 спецмашинах пытаются справиться с огнем. К ликвидации пожара также подключили спасательную авиацию. Вертолеты сбросили 30 тонн воды.

Пожар также затронул территорию базы отдыха. Администрации пришлось экстренно эвакуировать 220 человек, включая 40 детей. О пострадавших информации не поступало.

До этого в Крыму в Судаке примерно 200 спасателей ликвидировали природный пожар, площадь которого составила 15 гектаров. Полыхающий лес тушили в том числе с помощью вертолетов МЧС.

Пожары Краснодар Лесные пожары
14 июля 2024, 13:58
Более 200 человек эвакуировали из-за мощного лесного пожара под Краснодаром
Пресс-служба МЧС
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В Краснодарском загорелся лес, огонь перекинулся на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала более 200 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что в районе хутора Дюрсо пламя охватило три гектара леса. На место прибыли 40 спасателей на 11 спецмашинах.

Огонь распространился на площадь базы отдыха. Сотрудники вывели в безопасное место 180 взрослых и 40 детей.

На днях в Крыму неподалеку от Судака спасатели потушили лесной пожар на 15 гектарах. В ликвидации огня приняли участие около 200 специалистов , а также вертолеты МЧС, которые сбрасывали воду.

В Амурской области на борьбу с лесными пожарами направили весь личный состав Амурской авиабазы. Всего 650 человек, включая десантников и парашютистов.

Пожары Краснодар Лесные пожары
14 июля 2024, 09:40
Корова застряла в болоте в Троицком округе Москвы
Пресс-служба МЧС
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Корова повязла в болоте в деревне Исаково в московском районе Михайлово-Ярцевское. Об этом сообщил источник 360.ru.

Спасатели прибыли на место ЧП.

«Корова застряла в болоте, приступаем к эвакуации», - отметил собеседник 360.ru.

Ранее операцию по спасению коровы проводили в Севастополе - сотрудники МЧС шесть часов вытаскивали ее из колодца. Животное по кличке Ромашка провалилось в заброшенный колодец из бута в селе Гончарном.

Специалисты откачали воду, а затем подняли корову с помощью крана. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что операция по спасению животного прошла успешно. По его словам, Ромашка не пострадала и скоро «станет мамой».

Животные Москва
14 июля 2024, 08:38
Два человека застряли в рухнувшем лифте в жилом доме на севере Москвы
Unsplash
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Лифт с двумя пассажирами рухнул в жилом доме в московском районе Коптево. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на Коптевской улице. На место выехали спасатели.

Ранее сотрудники МЧС вытащили ребенка из застрявшего лифта в горящей многоэтажке в московском районе Орехово-Борисово Северное. Пожар произошел в одной из квартир на 20-м этаже - пламя охватило кухню и частично коридор. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Спасатели потушили пожар и эвакуировали девочку, заблокированную в лифте на 15-м этаже. По данным источника, ребенка передали врачам скорой помощи. Они подтвердили, что девочка не пострадала.

Коммунальные аварии Москва

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