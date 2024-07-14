Девочка-подросток пожарила сосиски на Вечном огне в Рузе

Ведомство начало проверку в связи с осквернением памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Прокуратура оценит, исполняют ли родители подростков свои обязанности в должной мере. Также ведомство оценит работу органов системы профилактики.

Ранее подобный случай произошел в Ленобласти. Подростки устроили пикник на Вечном огне в Киришах , против них возбудили уголовное дело. Еще один несовершеннолетний привлек внимание полицейских на Сахалине: девятиклассница прикурила сигарету от Вечного огня.