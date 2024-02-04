Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Екатеринбурге

Читайте нас в:

По информации городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Волгоградской улице, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Volkswagen Jetta, а тот отлетел в Mitsubishi Lancer.

В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Hyundai, которая благодаря пристегнутому ремню безопасности не получила тяжелых травм.

Автомобилем Hyundai управлял 23-летний житель Екатеринбурга, имеющий трехлетний водительский стаж. Один раз его привлекали к административной ответственности.

«На месте ДТП мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат - трезв. Водитель пояснил, что двигался по улице Волгоградская со скоростью 40 километров в час, впереди ехала автомашина, которая резко остановилась, в результате чего произошло столкновение», - уточнил канал.

Автоинспекторы на месте аварии провели замеры и составили процессуальные документы.

Ранее два ребенка пострадали в ДТП в Пензе, когда столкнулись автомобили Nissan X-Trail и МАЗ.