21 января 2025, 11:52

Девочка-подросток из Москвы отправила телефонным мошенникам драгоценности матери

Freepik
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Несовершеннолетняя москвичка по просьбе телефонных мошенников провела в квартире «обыск» и переслала злоумышленникам драгоценности матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Аферист представился 16-летней девочке сотрудником учебного заведения и сказал, что ей нужно привязать телефонный номер к личному кабинету госуслуг. Подросток продиктовала код из СМС, а затем под видом сотрудников финмониторинга и ФСБ мошенники вынудили школьницу провести мнимый обыск в квартире.

«По видеосвязи она сообщила мошенникам о найденных дома сбережениях в рублях и иностранной валюте, которые упаковала в пакет, положила в рюкзак, накрыла тканью и передала прибывшему курьеру», - отметили в пресс-службе.

Аферисты также попросили ее отправить ювелирные изделия матери, обнаруженные во время «обыска», почтой в Ульяновск по продиктованному ими адресу. По информации прокуратуры, ущерб от действий мошенников составил более 700 тысяч рублей.

Ранее аферисты начали рассылать россиянам поддельные уведомления о налоговых задолженностях. Письма о долге могут приходить по электронной почте, а также через мессенджеры или соцсети.

Мошенничество Москва
21 января 2025, 12:04
Несколько десятков жилых домов Новосибирска остались без отопления
Unsplash
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Несколько десятков многоквартирных домов трех районах Новосибирска остались без отопления из-за ремонта на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Продолжаем профилактические ремонты накануне похолодания - устраняем дефекты, которые обнаружили на теплосетях в ходе ежедневных осмотров», - рассказали там.

По данным СГК, сегодня в Железнодорожном районе Новосибирска рабочие до 22:00 будут ремонтировать теплосеть на улице Шамшурина. На время работ без отопления останутся 44 объекта, в том числе 24 многоквартирных дома.

В Калининском районе до 20:00 проведут работы на трубопроводе по А.Невского. Отопление на этот период отключат в 51 здании, из которых 35 - жилые дома.

До конца суток сотрудники спецслужб будут чинить теплосеть на Крестьянской улице. Тепла не будет в шести многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что более 50 зданий в Дзержинском и Кировском районах Новосибирска отключили от отопления в связи с ремонтными работами. Мэр Новосибирска на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, что без отопления временно остались 52 многоквартирных дома, четыре детских учреждения и одно лечебное.

ЖКХ Отопление Россия
21 января 2025, 09:53
«Ничего не осталось». Не до конца расселенный аварийный дом снесли в Иркутске
360.ru
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В Иркутске начали сносить не до конца расселенный дом, пока хозяйка одной из квартир была на вахте. В помещении находился сын женщины — это не остановило рабочих. О случившемся 360.ru рассказала адвокат пострадавшей семьи Марина Константинова.

В распоряжении 360.ru появилось видео, которое снял сын потерпевшей. На кадрах он находится в квартире, в этот же момент рабочие сносят дом.

«Я дома, продолжают ломать. Стены ходуном ходят», - сказал мужчина.

Следственный комитет по Иркутской области организовал проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причастных к случившемуся. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Собственница обратилась в полицию.

«Либо нам отказывают в возбуждении дела, либо, если отказывают, мы обжалуем постановление. Но здесь состав преступления есть. Это, как минимум, умышленное уничтожение чужого имущества», - добавила Константинова.

В случае возбуждения дела его рассмотрит районный суд и вынесет приговор.

По ее словам, дом признали ветхим и аварийным. На момент сноса собственники квартиры еще не передали полномочия администрации.

«Акт соглашения о передаче имущества на момент сноса не был подписан. <…> Сын просто приезжал, проверял квартиру, потому что она осталась единственной не расселенной. Люди самовольно снесли дом, <…> технику и квартиру повредили. В квартире находилось все личное имущество семьи, все это повреждено, либо утащено. Ничего не осталось», - сообщила адвокат.

После полного расселения дома администрация должна «передать эстафету» комитету по управлению Свердловским округом.

«Те должны приехать, обесточить дом от коммуникаций. После этого объявляется тендер о сносе дома. Ничего этого не было. Поэтому я полагаю, что это может быть и не администрация, неустановленные лица пока», - отметила юрист.

Адвокаты Преступления Иркутская область Квартиры
21 января 2025, 09:48
Иркутские хирурги спасли подростка со взорвавшимся в груди фейерверком
РИА «Новости»
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Хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска спасли подростка, у которого в новогоднюю ночь в груди взорвался фейерверк. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Вскоре после боя курантов в травмпункт клиники поступил пациент с проникающим ранением грудной клетки. Подросток и его друзья установили фейерверк в трубу, подожгли запал и начали отбегать, но один из ребят внезапно упал от резкой боли.

Приехавшие врачи скорой помощи обнаружили инородные тела в груди пострадавшего.

«Также на снимке было видно, что разрушено ребро. <…> Ребенок был в тяжелом состоянии, при этом находился в сознании», - отметил врач отделения хирургии Сергей Мороз, который дежурил в праздничную ночь.

Медик предположил, что травму нанес фейерверк, который взрывается на высоте. Заряд пробил верхнюю одежду, кожу и проник внутрь тела.

Подросток провел в реанимации около 10 дней после операции. Сейчас он дома.

В больнице Ногинска ранее спасли 40-летнего мужчину с ножевым ранением правого бедра и большой потерей крови.

Дети Здравоохранение Больницы Врачи
21 января 2025, 09:20
Шестеро погибших при пожаре на курорте в Болу были гражданами Турции
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Шестеро погибших при пожаре на горнолыжном курорте в турецком Болу были гражданами Турции. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

По словам главы ведомства, информация о пожаре в одном из отелей появилась в 03:27. Последствия возгорания сейчас устраняют 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

Министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Во вторник утром стало известно о шести жертвах пожара в отеле. Данных о погибших или пострадавших гражданах РФ в посольство России не поступали.

Турция Пожары

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