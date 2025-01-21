Девочка-подросток из Москвы отправила телефонным мошенникам драгоценности матери

Аферист представился 16-летней девочке сотрудником учебного заведения и сказал, что ей нужно привязать телефонный номер к личному кабинету госуслуг. Подросток продиктовала код из СМС, а затем под видом сотрудников финмониторинга и ФСБ мошенники вынудили школьницу провести мнимый обыск в квартире.

«По видеосвязи она сообщила мошенникам о найденных дома сбережениях в рублях и иностранной валюте, которые упаковала в пакет, положила в рюкзак, накрыла тканью и передала прибывшему курьеру», - отметили в пресс-службе.

Аферисты также попросили ее отправить ювелирные изделия матери, обнаруженные во время «обыска», почтой в Ульяновск по продиктованному ими адресу. По информации прокуратуры, ущерб от действий мошенников составил более 700 тысяч рублей.

Ранее аферисты начали рассылать россиянам поддельные уведомления о налоговых задолженностях. Письма о долге могут приходить по электронной почте, а также через мессенджеры или соцсети.