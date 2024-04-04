«Девочка очень ушлая, постоянно приводит в подъезд разных парней, девчат, [из-за этого в доме все время] мусор, плевки, ор, крики. Она мне должна еще возместить [деньги за] замок, залепленный пластилином, и сломанный глазок. <…> Постоянные оскорбления [идут] в наш адрес», - отметил он.

Заявление в полицию о правонарушении поступило 29 марта от матери пострадавшей школьницы. Об этом «360» сообщила начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

«Сами события происходили в торговом центре 25 февраля. Участницы инцидента опрошены. Проводится проверка, также материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения», - подчеркнула она.

По данным источника «360», продавец-консультант ТЦ следила за происходящим, но не стала вмешиваться в ситуацию.

В Петербурге троих несовершеннолетних арестовали до 30 мая за ограбление школьника, который заработал миллион рублей на спортивных ставках. Им предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере.