03 января 2024, 02:10

Девочка два часа не могла выбраться из сугроба в Пермском крае

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Семилетняя девочка застряла в сугробе и не могла выбраться оттуда около двух часов в городе Березники Пермского края. Ребенка спасла оказавшаяся неподалеку местная жительница. Подробности сообщил паблик«ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

Местная жительница рассказала, что в понедельник, 1 января, выгуливала собаку. На улице в это время никого не было. Женщина услышала детский крик и пошла на звук.

«Когда я пошла на звук, то увидела как маленькая девочка, которой было на вид лет шесть-семь, застряла в сугробе и не могла выбраться. Я очень сильно испугалась и сразу принялась доставать ребенка», - рассказала женщина.

Спасительница проводила ребенка до дома. Девочка рассказала, что ее родители сказали ей пойти погулять, а сами легли спать после праздника. По словам ребенка, в сугробе она просидела около двух часов.

В понедельник, 1 января, семилетняя девочка утонула в реке в Тверской области. Два ребенка провалились под лед в реке Городня в селе Киверичи. Очевидец успел спасти четырехлетнего мальчика, но семилетнюю девочку вытащить не получилось.

Семилетняя девочка застряла в сугробе и не могла выбраться оттуда около двух часов в городе Березники Пермского края. Ребенка спасла оказавшаяся неподалеку местная жительница. Подробности сообщил паблик «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

Пермский край Праздники Дети
03 января 2024, 01:37
Пожар вспыхнул после взрыва газа в Подмосковье
Пресс-служба МЧС
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Сильное возгорание произошло в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительной версии, в жилом доме взорвался газ и начался пожар, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что за несколько километров от места пожара в Подмосковье виден густой черный столб дыма. На место приехали сотрудники МЧС.

Официальной информации о происшествии и пострадавших не поступало. Сейчас все сведения уточняются.

Ранее в селе Лайково Одинцовского городского округа загорелся частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание тушили в частном секторе возле ЖК «Гусарская баллада».

Одинцово Пожары
03 января 2024, 00:54
ПВО сбила ракету над морем у Севастополя
РИА «Новости»
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Над акваторией Черного моря сбили ракету. Такую предварительную информацию в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Черное море Ракеты Севастополь ПВО
03 января 2024, 00:43
Звуки взрывов раздались в Севастополе
РИА «Новости»
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Звуки мощных взрывов раздались в Севастополе. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали каналу, что над городом раздалось минимум два мощных взрыва.

Во вторник, 2 января, Вооруженные силы Украины четыре раза атаковали Белгород. Для атак на город ВСУ использовали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» и «Точка У». По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили в общей сложности 26 ракет в Белгородском районе.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного удара в городе повреждены в общей сложности 80 построек , среди которых оказались жилые дома, административные здания и гаражи. Среди них 53 частных дома, шесть квартир в многоэтажках, семь хозяйственных субъектов. Кроме того, осколки снарядов повредили 37 автомобилей и один автобус.

Взрывы Севастополь ПВО
02 января 2024, 23:49
Девочка из многодетной семьи погибла при пожаре в Тольятти
РИА «Новости»
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Девочка погибла во время пожара в квартире в городе Тольятти в Самарской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар начался в многоквартирном доме, расположенном на бульваре 50 лет Октября, 8. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС вечером 2 января.

На тушение огня отправили 40 человек и 16 единиц техники. Кроме того, от МЧС направили 34 спасателя и 14 единиц спецтехники.

«В результате пожара погиб один человек (девочка 2013 года рождения), спасено пять человек», - сообщили в ведомстве.

В сгоревшей квартире находился отец с тремя детьми, как сообщил агентству источник в силовых структурах. По предварительной информации, несовершеннолетние играли со спичками, зажигая их. После возгорания мужчину и двух детей успели эвакуировать, а девочка спряталась на балконе и ее нашли уже позже погибшей.

Ранее смертельный пожар, в котором погибли два человека , произошел в городе Новоузенске в Саратовской области.

Смертность Пожары Дети МЧС РФ

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