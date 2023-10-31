«Девчонку ждал, и на него напали». Отец избитого подростка рассказал о драке в Серпухове

Мужчина рассказал, что ребенок получил травмы в виде синяков. С отцом потерпевшего уже связались следователи. Подобных инцидентов с подростком ранее не случалось, добавил собеседник «360». Он также ответил на вопрос о том, как чувствует себя ребенок физически и психологически.

«Нормально», - сказал отец.

Мужчина подтвердил, что драка произошла из-за неформального вида подростка. Отец не исключил, что мальчик находился в торговом центре с друзьями - ребята ждали знакомую.

«Девчонку ждал, и на него напали», - отметил мужчина.

Нападение на 17-летнего парня произошло 29 октября. После избиения подростка следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Знакомый пострадавшего рассказал, что знает одного из нападавших. По его словам, он является воспитанником детдома.