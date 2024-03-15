Детям заклеивали рты скотчем в детском саду в Севастополе

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По данным журналистов, один из детей рассказал родителям, что няня заклеивала им рты скотчем. За происходящим спокойно наблюдала воспитатель. Родители ребенка поделились информацией в групповом чате.

Представители городского департамента образования сообщили, что после случившегося заведующая встретилась с родителями детсадовцев и стала извиняться за поведение сотрудницы.

Через несколько дней помощница воспитательницы сама написала заявление об увольнении. Руководство дошкольного учреждения провело внеплановый инструктаж со всеми сотрудниками, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Ранее в Сочи суд отправил под домашний арест воспитателей детского сада, которые подозреваются в избиении детей. Пострадавшими стали восьмилетняя девочка и семилетний мальчик.