Детская площадка сгорела дотла в Москве

За пожаром наблюдали жители Новоясеневского проспекта. По данным издания, дети неудачно поиграли с огнем и сожгли площадку. В результате никто не пострадал.

Несколько дней назад пожар охватил квартиру 19-этажного дома на Озерной улице на западе Москвы. В помещении находился мужчина. Он самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли прибывшие на место спасатели. О помощи также попросили жильцы восьмого этажа.

Крупный пожар охватил рыбный цех в Химках 31 марта. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Три человека эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.