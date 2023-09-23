Детская конная академия загорелась в Ленобласти

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Огнеборцы локализовали пожар на площади в тысячу квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. На месте работают 16 человек и четыре единицы техники МЧС России.

Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации весь персонал вовремя покинул здание. Самостоятельно эвакуировались 80 человек, из конюшни вывели 20 пони.

Накануне пожар вспыхнул в офисном здании в Щелкове. Очевидцы рассказали, что едкий дым застилал все близлежащие улицы. Работники местной администрации пообщались с жильцами расположенных в радиусе 100 метров домов, чтобы узнать о самочувствии людей.