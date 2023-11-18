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После очевидица рассказала, что в воде оказалась детская коляска. Девушка гуляла по парку, а коляска упала в реку.

Подробности происшествия выяснят специалисты. Пока информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Петербурге таксист спас тонувшего в Неве китайского туриста. Он помог мужчине выбраться на берег с помощью троса. После пострадавший объяснил, что поскользнулся и упал в воду.