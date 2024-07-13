Дети застряли в лифте горящей многоэтажки в Москве

Читайте нас в:

Двигатели Sukhoi Superjet 100 могли отказать из-за попадания в них птиц, что стало причиной крушения. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

Столкновение лайнера со стаей птиц на небольшой высоте и при высокой скорости приводит к стремительному развитию катастрофической ситуации. Похожий случай произошел в Соединенных Штатах в 2009 году.

Тогда в оба двигателя Airbus попали птицы. Пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно на реку.

Еще один собеседник агентства предположил, что у Superjet случился критический сбой системы. Причиной авиакатастрофы могли стать неполадки с электроникой.

Накануне в оперативных службах сообщили, что самолет упал под Коломной из-за отказа двигателя. Воздушное судно не было полностью импортозамещенным.