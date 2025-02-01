Дети-спортсмены из Шебекина массово отравились в Ессентуках

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«Провел оперштаб по вопросу госпитализации детей из Шебекина. Дети находятся под присмотром медиков, в стационаре. Причин для беспокойства нет», - подчеркнул он.

По словам Крутникова, совместно с тренерами городская администрация анализирует покупки пострадавших школьников в магазинах, чтобы установить причину отравления.

«Обращений от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало», - заметил глава Ессентуков.

Прокуратура города начала проверку по факту случившегося, по результатам которой правоохранители примут решение о мерах реагирования.

Ранее владельца кафе в Пермской области арестовали после массового отравления шаурмой. Следователи завели уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании небезопасных услуг.