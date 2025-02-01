01 февраля 2025, 19:34

Дети-спортсмены из Шебекина массово отравились в Ессентуках

РИА «Новости»
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Семь детей-спортсменов, приехавших для учебы и тренировок из Шебекина Белгородской области в Ессентуки, оказались в больницах с признаками отравления. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в Telegram-канале.

«Провел оперштаб по вопросу госпитализации детей из Шебекина. Дети находятся под присмотром медиков, в стационаре. Причин для беспокойства нет», - подчеркнул он.

По словам Крутникова, совместно с тренерами городская администрация анализирует покупки пострадавших школьников в магазинах, чтобы установить причину отравления.

«Обращений от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало», - заметил глава Ессентуков.

Прокуратура города начала проверку по факту случившегося, по результатам которой правоохранители примут решение о мерах реагирования.

Ранее владельца кафе в Пермской области арестовали после массового отравления шаурмой. Следователи завели уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании небезопасных услуг.

Дети Больницы Школьники Белгородская область
01 февраля 2025, 19:48
Пять человек пострадали в ДТП на тульской трассе
Пресс-служба МЧС
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Два легковых автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Туле. В больницу с травмами доставили пять человек, сообщила пресс-служба МЧС.

В результате ДТП одного из водителей зажало в салоне. Спасатели провели операцию по деблокировке пострадавшего и передали его медикам.

В общей сложности в аварии пострадали пять человек, среди которых - 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

На месте происшествия работали восемь специалистов МЧС и две единицы спецтехники. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее в Омске трех детей доставили в больницу после аварии участием автобуса и легкового автомобиля. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с ПАЗ. В автобусе пассажиров не было.

Больницы ДТП МЧС РФ Водители
01 февраля 2025, 13:29
Хозяина кафе под Пермью арестовали после массового отравления шаурмой
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Суд в Пермской области отправил под домашний арест владельца кафе в Кунгуре, в котором отравились более 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и небезопасных услугах после неоднократных обращений в больницу в Кунгуре клиентов заведения общественного питания Shaurma-kosmos на улице Коммуны.

В краевом Минздраве уточняли, что медицинская помощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям. Госпитализировали 29 человек, среди которых 11 детей. Владельца точки общепита задержали, она приостановила работу.

«В отношении собственника кафе, подозреваемого в нарушении санитарных правил и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что все пострадавшие посещали кафе в период с 30 по 31 января.

Пермь Аресты Следственный комитет России
01 февраля 2025, 04:18
Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти девочки в больнице в Саратове
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти 16-летней девочки в саратовской больнице после жалобы ее матери на неполное и затяжное расследование. Об этом сообщил информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

В Информационный центр СК РФ обратилась мать девушки, которая умерла в ходе плановой операции в одной из больниц Саратова в сентябре 2023 года. По мнению матери, ее дочь погибла, потому что врачи выбрали неверную тактику лечения. Также она считает, что расследование дела затягивается и является неполным.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Костину доложить «о причинах допущенной по уголовному делу волокиты».

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - уточнили в центре.

До этого в Росздравнадзоре сообщал, что проверяют информацию о гибели девушки во время операции якобы из-за отсутствия крови для переливания.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки после нападения бездомных собак на трех детей в Курской области.

Саратов Смертность Дети Больницы Следственный комитет России
01 февраля 2025, 03:59
Появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии
Freepik
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Кадры падения небольшого самолета на жилые дома в американском городе Филадельфия появились в соцсетях. Видео опубликовало РИА «Новости».

На кадрах видно, как воздушное судно влетело в крышу здания и раздался мощный взрыв. После этого начался пожар.

Самолет вылетел из местного аэропорта. На борту находились шесть человек - два пилота, два врача, пациент и его родственник. На место прибыли аварийные бригады, дороги перекрыты. Самолет потерпел крушение в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман, сообщил телеканал CBS.

Воздушное судно направлялось из Филадельфии в Спрингфилд, штат Миссури. Источники в полиции сообщили репортеру канала, что части самолета попали в машины в этом районе.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной аварии.

Ранее в США на месте авиакатастрофы в Вашингтоне обнаружили тела 41 погибшего , 28 из которых уже идентифицировали.

«Вероятно, в кадре - и момент падения воздушного судна на жилой сектор», - уточнило агентство.

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