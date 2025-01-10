Дети попали под удар. Охранник устроил жесткую давку в школе Воронежа

Десятки учеников воронежской школы попали в жесткую давку. Как сообщил Telegram-канал Baza , ее случайно устроил неопытный охранник учебного заведения.

Издание также опубликовало видео с места событий, которое снял один из очевидцев происшествия. На кадрах заметно, что за стеклянными дверьми школы собралась большая толпа детей, в том числе и учащихся младших классов.

Выходить им пришлось по очереди через одну створку. Baza утверждает, что «малыши первые попали под удар», некоторым из них удержаться на ногах не удалось.

По версии издания, в ситуации помог разобраться один из мужчин, который встречал из школы своего ребенка. Он распахнул вторую створку дверей, после чего ученики спокойно покинули учебное учреждение.

Предположительно, виновником происшествия оказался охранник. Он работал первый день и не успел разобраться в правилах.

Газета «Новости Воронежа» сообщила, что на происшествие уже отреагировали местные власти. В пресс-службе воронежского муниципалитета признали - в холле действительно собрались ученики после окончания уроков. Однако никто из детей не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.

Действия по организации работы учебного учреждения оценит местное управление образования, добавили в пресс-службе мэрии Воронежа.

В ноябре 2024 года массовая давка произошла и в одной из краснодарских школ. Несколько детей пострадали.