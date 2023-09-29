Дети нашли поясную сумку с патронами за гаражами в Москве

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По имеющимся данным, боеприпасы дети обнаружили недалеко от жилого дома, за детской площадкой, где стоят металлические гаражи. Об инциденте стало известно примерно в 18:20.

В Москве жители Алтуфьевского района вынуждены были вызвать полицию из-за предмета с проводами. Как выяснили правоохранители, это оказался муляж взрывного устройства.

На улице он оказался во время контртеррористических учений солдат-срочников одной из московских частей. Завершив тренировки, они не забрали весь «реквизит», который и напугал москвичей.