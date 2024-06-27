Дети на высоте 70 метров зависли на аттракционе в Москве

ЧП случилось в Южном административном округе по адресу: проспект Андропова, 1. В экстренные службы в 16:56 обратился местный житель, мать которого находилась на аттракционе вместе с семилетним внуком. На тот момент они уже 40 минут как застряли там, их не выпускали. Чуть позже проблему решили, и люди покинули аттракцион.

В 2023 году шесть человек - пятеро взрослых и ребенок - зависли на аттракционе в Ставрополе. Спасателям пришлось эвакуировать их. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Несколько лет назад 360.ru публиковал подборку самых жутких поломок аттракционов в мире.