25 января 2025, 23:23

«Дети кричали». Соседи не смогли спасти из пожара бабушку и двух ее внучек из-за новой двери

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Пожар в девятиэтажке в Волгограде унес жизни бабушки и ее маленьких внучек, четырехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным СК по региону, очаг возгорания находился в детской комнате.

Что произошло Пожар разгорелся в квартире в девятиэтажном доме на улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе. Огонь распространился на площади пять квадратных метров, очаг находился на втором ярусе детской кровати.

В ликвидации возгорания участвовали 22 специалиста и девять единиц техники. При тушении пожара спасатели обнаружили тела 79-летней женщины и двух трехлетних девочек. Со слов соседей, одна из девочек умерла сразу, а другая скончалась в карете скорой помощи.

После пожара в больницу отправили четырехлетнего мальчика. Пожар полностью уничтожил квартиру.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Соседи пытались помочь Местные жители рассказали изданию V1.ru , как начался пожар.

«В 15:30 это примерно началось. Почувствовали запах гари. Нам позвонил слесарь в дверь. Он увидел дым с кондиционера во дворе», - сообщили соседи.

Жительница дома попыталась взломать дверь топором. Как отметила очевидица, эту дверь поставили около месяца назад, в ней было очень много затворов. Жильцы слышали крики детей, но не смогли им помочь.

«Дети кричали. Собака лаяла. А бабушку не слышно было. Я начала воду плескать», - рассказала соседка.

По словам женщины, скорая и пожарные приехали очень быстро.

«Дети зажигалкой подожгли кровать. Бабушка не могла ходить, ноги у нее болели. Поэтому она погибла сразу. И вот детки погибли», - поделилась соседка.

О семье соседи отзываются положительно, в дом они переехали недавно, жили спокойно. В семье есть еще один ребенок, девочка 13-ти лет. Скорее всего, она была в школе. Мать детей работает в магазине неподалеку. С женщиной работает прибывший на место происшествия психолог.

Расследование дела о пожаре взяла на контроль региональная прокуратура. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория.

Пожар в девятиэтажке в Волгограде унес жизни бабушки и ее маленьких внучек, четырехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным СК по региону , очаг возгорания находился в детской комнате.

Уголовное дело Пожары Дети Больницы Скорая помощь Женщины Квартиры
25 января 2025, 20:40
Пожар произошел в детском саду на севере Москвы
РИА «Новости»
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Огонь охватил здание детского сада неподалеку от Дворца спорта «Динамо» на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, загорелся двухэтажный дом на Флотской улице, 48А. Это здание сейчас находится на реконструкции.

Источник 360.ru не обнаружил людей рядом с местом пожара. Есть ли кто-то внутри горящего здания, пока неизвестно.

Ранее сотрудники МЧС спасли шесть человек и кота при пожаре в многоэтажке в Москве.

Уголовное дело Пожары Дети Больницы Скорая помощь Женщины Квартиры
25 января 2025, 20:36
В ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали два человека
Freepik
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Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля произошло в Новой Москве. Об аварии сообщил источник 360.ru.

В поселке Шишкин лес столкнулись MAN и Mercedes. Авария случилась на Московском малом кольце, на повороте к Киевскому шоссе. На место происшествия выехала патрульная машина ДПС, а также карета скорой помощи.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. У водителя легкового автомобиля диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб губы, перелом носа, ключицы, ребер, мужчину госпитализировали в Коммунарку.

Накануне Троицком административном округе иномарка слетела в кювет и загорелась. Водитель не справился с управлением.

ДТП Машины Водители Mercedes Москва
25 января 2025, 19:24
Появилось видео спасения людей и кота во время крупного пожара в Москве
Пресс-служба МЧС
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Мощный пожар произошел в квартире на востоке российской столицы. Кадры ликвидации возгорания и спасения людей опубликовала пресс-служба московского управления МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Загорелась квартира в многоэтажке на Саянской улице. Прибывшие на место сотрудники МЧС спустили жильцов по лестницам, снабдив их кислородными баллонами и защитными устройствами.

Всего из загоревшегося дома спасатели вывели шестерых человек. В пострадавшей квартире огнеборцы нашли кота - животное наглоталось дыма и не могло убежать самостоятельно.

Питомца также вынесли на улицу. Судя по опубликованным пресс-службой МЧС кадрам, огнеборцы уже на свежем воздухе дали коту подышать из кислородного баллона, после чего он быстро пришел в себя.

Возгорание в квартире ликвидировали полностью. Огонь охватил 20 квадратных метров жилого помещения.

Ранее в субботу, 25 января, сотрудники МЧС также спасли водителя грузовика под Магаданом. Мужчину буквально вызволили из ледяного плена - столбики термометра показывали до 50 градусов мороза.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео Коты Москва
25 января 2025, 16:14
Сотрудники магаданского МЧС спасли водителя грузовика в 50-градусный мороз
Пресс-служба МЧС
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Спасатели, несмотря на 50-градусный мороз, вызволили в Магаданской области застрявшего в перевернувшемся грузовике водителя. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ДТП произошло на федеральной автодороге Колыма, в 20-ти километрах от Сусумана. На трассе столкнулись два грузовика, в результате один вылетел в кювет и перевернулся.

«Работали в тяжелых условиях. Чтобы освободить водителя, растягивали деформированную кабину тросами», - отметил начальник пожарно-спасательной части № 4 Михаил Ногин.

Он добавил, что для пострадавшего развели костер, чтобы он не замерз. Спасенного водителя сотрудники МЧС передали врачам.

Ранее автомобильная авария произошла в Москве. Иномарка Honda Stream на участке Брестского шоссе в Троицком административном округе слетела в кювет и загорелась. Водитель успел выбраться из горящей машины. В результате ДТП никто не пострадал, площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

ДТП МЧС РФ Водители

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