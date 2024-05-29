Дети играли рядом с мертвым телом в Улан-Удэ

По данным издания, во дворе жилого дома, расположенного на улице Королева, мужчина почувствовал себя плохо и умер. Очевидцы не поняли, что произошло, но вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. Спустя час покойного забрал катафалк. Все это время дети гуляли рядом.

Ранее в Советском районе Улан-Удэ завершили поиски пропавшего четырехлетнего ребенка. Тело мальчика обнаружили в стиральной машине, которая находилась в гараже рядом с домом его семьи. Следователи возбудили уголовное дело. Все причины и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.