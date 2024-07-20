«Дети хотели спать и падали». Что известно об отравлении россиян газом в отеле в Турции

По данным дипмиссии, бойлер для нагрева воды сломался в пятизвездочном отеле 18 июля, из-за этого произошла утечка газа.

Пострали из-за этого пять россиян, их доставили в больницу, оказали помощь и уже выписали, добавили собеседники издания. После туристам предоставили другие номера. Сейчас жалоб ни у кого нет, подчеркнули в посольстве.

В номере, по его словам, была комфортная температура, хотя потом, когда к ним прибежали два сотрудника отеля и врач, они распахнули окно и сказали, что в помещении очень душно.

«Остается вопрос, что за газ и как он влияет на организм », - заключил он.

Подробностями случившегося в одном из чатов в Telegram поделился один из пострадавших. По его словам, в клинику людей отвозили на скорой. У постояльцев были сильные головные боли, слабость, кто-то терял сознание.

«Целый день под капельницами провели. Как состояние улучшилось, отправили назад», - уточнил мужчина.

Также он обратил внимание, что никакого запаха в здании не было. Люди даже не подозревали, что им может что-то угрожать.