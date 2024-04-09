«Детей вытащили через окно». Сосед сгоревшей семьи в Воскресенске рассказал о пожаре

Мужчина подчеркнул, что все помещение в горящем доме охватил густой черный дым, поэтому действовать пришлось очень быстро.

«Все заволокло дымом, и мы разбили окна. Двое детей успели подбежать. Мы вытащили только их. Дальше все уже было без толку, потому что дышать и стоять было невозможно», - рассказал Евгений.

Пожар в поселке Фосфоритном произошел в ночь на вторник, 9 апреля. После локализации огня пожарные нашли в помещении тела семейной пары и четырех детей. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, двое школьников смогли спастись. Сейчас их жизни ничто не угрожает. По данным МЧС, выжившим детям 11 и 13 лет.

Сотрудники ведомства завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место выехали криминалисты для установления причин возникновения огня. Специалисты назначили проведение серии экспертиз.