08 января 2025, 13:46

Детей с симптомами кишечной инфекции сняли с поезда в Минеральных Водах

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

У 12 детей, которые ехали в поезде по маршруту «Кисловодск — Тында», обнаружили симптомы кишечной инфекции. Дети доставлены в инфекционное отделение Минераловодской больницы, сообщили в Минздраве Ставропольского края.

«В Минеральных Водах с поезда „Кисловодск - Тында“ с симптомами кишечной инфекции сняли 12 детей», - уточнили в пресс-службе.

Несовершеннолетних госпитализировали. Всех осмотрели педиатр и инфекционист, у пациентов взяли необходимые анализы и назначили лечение. Сейчас состояние детей удовлетворительное, температуры и каких-либо жалоб нет.

Ранее уголовное дело возбудили из-за массового отравления в Воронежской области, сообщил телеканал «Звезда». После обеда в столовой в селе Айдарово 15 человек оказались в больнице.

До этого в Екатеринбурге массово отравились дети, проходящие лечение в больнице. Как сообщило издание Ura.ru , предварительной причиной стала антисанитария в пищеблоке медучреждения.

У 12 детей, которые ехали в поезде по маршруту «Кисловодск - Тында», обнаружили симптомы кишечной инфекции. Дети доставлены в инфекционное отделение Минераловодской больницы, сообщили в Минздраве Ставропольского края.

Дети Поезда
08 января 2025, 13:27
Сейсмологи зафиксировали в Китае новое землетрясение
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, сейсмологи зафиксировали поземные толчки в провинции Цинхай. Землетрясение произошло в 15:44 по местному времени (10:44 по московскому) в районе уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа. Очаг толчков находился на глубине 14 километров. Информацию о пострадавших издание не публиковало.

Ранее мощное землетрясение засекли в Тибетском автономном районе - в 163 километрах от города Шигадзе. Жертвами природного катаклизма стали 126 человек , еще 188 получили травмы. Из-за землетрясения обрушились тысячи домов. По данным Ura.ru , сила подземных толчков достигала 6,8 баллов.

Глава Китая Си Цзиньпин поручил провести операцию по поиску и спасению людей. Также он пообещал оказать поддержку всем пострадавшим от ЧП. Для спасательной операции в Тибет направили отряды численностью более 1500 человек.

Землетрясения Китай
08 января 2025, 11:58
Прокуратура заинтересовалась задержкой рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали к вылету рейс U6-1875 в Шарм-эш-Шейх, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет «Уральских авиалиний» должен был отправиться из воздушной гавани в Египет в 03:25 поместному времени (01:26 по московскому).

«Планируемое время вылета 13 часов 00 минут (11:00 по московскому времени - прим. ред.)», - уточнили в пресс-службе.

Транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам. Их разместили в гостинице, предоставив горячее питание и прохладительные напитки. В аэропорт выехал дежурный сотрудник Свердловской транспортной прокуратуры для организации работы мобильной приемной.

Одна из пассажирок рейса рассказала, что лайнер вряд ли вылетит в 13:00. По ее словам, не выспавшиеся люди еле стоят на ногах.

В аэропорту Кольцово также задержали борт Red Wings до Уфы, сообщило Ura.ru.

Египет Самолеты Екатеринбург
08 января 2025, 11:56
Красноярец заметил рекламу наркотиков на упаковке кураги
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Житель Красноярска обнаружил рекламу наркотиков на коробке с курагой. Как сообщил Telegram-канал «Борус. Люди», мужчина купил сухофруктов в лавке «Овощи и фрукты» на Парусной улице.

На коробке он обнаружил QR-код, который ведет на сайт, продающий запрещенные вещества.

«Мужчина уточнил, что рекламный QR - не наклейка, он напечатан на коробке с курагой», - сообщил «Борус. Люди».

Подозрительной пачкой кураги заинтересовалась полиция. Правоохранители проводят проверку.

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов провел новогодний рейд и помог задержать торговца наркотиками. Злоумышленник не только расклеивал объявления о своем наркомагазине, но и сам хранил и сбывал эти опасные вещества. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Ему грозит уголовное преследование. До этого парламентарий наведался в публичные дома.

Житель Красноярска обнаружил рекламу наркотиков на коробке с курагой. Как сообщил Telegram-канал «Борус. Люди» , мужчина купил сухофруктов в лавке «Овощи и фрукты» на Парусной улице.

Наркотики Реклама Мужчины Полиция QR-коды
08 января 2025, 10:58
«Отсидели в самолете 1,5 часа». В Екатеринбурге задержали рейс в Шарм-эль-Шейх
360.ru
Читайте нас в: Google Новости
Пассажиры задержанного рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх авиакомпании «Уральские авиалинии» стоят в огромных очередях, чтобы разместиться в гостинице. Когда именно сможет вылететь самолет в Египет, до сих пор неизвестно. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок.

По ее словам, лайнер должен был отправиться в африканскую страну в 3:00, однако рейс перенесли. Посадка началась в 8:10, но самолет так и не вылетел, хотя на борту уже были люди.

«Отсидели в самолете 1,5 часа и [нас] высадили», - отметила собеседница 360.ru.

Она добавила, что рейс перенесли на 13:00, но лайнер вряд ли вылетит в это время.

«Сейчас размещают в гостинице. Ничего не комментируют. Не обещают никаких перспектив. <… > Никакой организации в гостинице, ужасно. Долго оформляют. Люди еле на ногах стоят, не спали», - пожаловалась она.

Несмотря на проблемы с оформлением гостиницы, авиакомпания предоставила клиентам горячее питание, добавила девушка.

Ранее в США из-за зимнего шторма отменили или задержали примерно 2,3 тысячи рейсов. Из-за непогоды в стране также фиксировались перебои с электроснабжением.

Египет Самолеты Екатеринбург

Новости по теме