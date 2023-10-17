Детективная история. Дядя Ефремова завещал свое состояние семье погибшего в ДТП водителя

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По данным Telegram-канала, по завещанию все деньги должны перейти семье Захарова, а квартира на Тверской в Москве - Министерству культуры РФ или правительству столицы. Покровский обвинил Ефремова в давлении: якобы племянник ранее заставил вписать себя в завещание на квартиру. Неизвестно, как именно находящийся третий год в колонии Ефремов мог давить на дядю.

При попытках узнать местонахождение Покровского выяснилось, что он умер полтора года назад от инсульта. Завещание было написано за два месяца до смерти, но всплыло только сейчас.

Адвокаты, в чьем распоряжении оказалось завещание, пока не знают, насколько реальны оба документа. Они намерены уведомить вдову Захарова и на основании их решения будут либо заниматься подтверждением подлинности расписок или проигнорируют их.

Вдова Сергея Захарова заявила Shot, что никакой информации о завещанных деньгах у нее нет.