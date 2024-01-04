Десятки жителей Челябинской области отравились роллами на Новый год

Пострадавшие встречали Новый год с диареей, рвотой и высокой температурой. Они предположили, что отравились продукцией, заказанной в доставке еды.

По словам одной из пострадавших, 31 декабря она заказала роллы к праздничному столу. Спустя несколько часов после еды ее семья слегла с признаками отравления.

Прибывший дежурный врач диагностировал пищевую токсоинфекцию и выписал лекарства. О последствиях заказа она написала в социальных сетях, причем на ее публикацию откликнулись не менее человек. Все они поделились аналогичной историей.

Сейчас в доставке проводят внутреннюю проверку. В компании пообещали выплатить компенсацию всем, кто оформлял у них заказ 31 декабря и обратился с жалобами на отравление.

Ранее в Москве годовалый ребенок попал в больницу с сильным отравлением после того, как попытался съесть стебель комнатного цветка. В его организм попал яд молочая.