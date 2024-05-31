Десятки вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области, движение перекрыли

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Сход состава произошел на 7759-м километре перегона станций Селеткан-Ледяная в Шимановском районе. В результате все 29 вагонов и две опоры получили повреждения. Также оборвались провода контактной сети.

«Пострадавших нет. Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются», - отметили в пресс-службе.

На место аварии выехала оперативно-следственная группа. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В начале мая грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. В результате никто не пострадал.