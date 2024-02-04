Десятки машин пробили колеса на трассе М-7 во Владимирской области

При этом местные жители пытаются заработать на чужой беде. Они предлагают водителям за 10 тысяч рублей отвезти поврежденное колесо в шиномонтаж.

Ранее массовое ДТП с пострадавшими произошло в Свердловской области. Пять автомобилей столкнулись на 224-м километре автодороги Екатеринбург - Серов. Виновником аварии стал водитель грузовика «Тонар». При обгоне большегруз с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Проблемы возникли у водителей около поворота на деревню Перово. На этом участке трассы отсутствует освещение, а в дорожном полотне образовались глубокие ямы. Попадая в них, машины массово пробивают колеса.