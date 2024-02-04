04 февраля 2024, 03:06

Десятки машин пробили колеса на трассе М-7 во Владимирской области

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Десятки автомобилей пробили колеса из-за плохой дороги на трассе М-7 под Владимиром. Видео с места выложил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

При этом местные жители пытаются заработать на чужой беде. Они предлагают водителям за 10 тысяч рублей отвезти поврежденное колесо в шиномонтаж.

Ранее массовое ДТП с пострадавшими произошло в Свердловской области. Пять автомобилей столкнулись на 224-м километре автодороги Екатеринбург - Серов. Виновником аварии стал водитель грузовика «Тонар». При обгоне большегруз с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Проблемы возникли у водителей около поворота на деревню Перово. На этом участке трассы отсутствует освещение, а в дорожном полотне образовались глубокие ямы. Попадая в них, машины массово пробивают колеса.

ДТП Дороги Машины Водители
04 февраля 2024, 00:51
Трупы косуль усыпали тропу здоровья в Курганской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жители Курганской области нашли мертвых косуль, растерзанных одичавшими собаками, на тропе здоровья в Шадринске. Об этом сообщило издание Ura.ru.

«Материалы по факту нападения бродячих собак на косуль на тропе здоровья направлены в следственный отдел по Шадринску СУ СК России по Курганской области. Разбирательство по инциденту не входит в компетенцию органов МВД», - такой ответ получил читатель издания от полиции.

По словам горожан, от нападений бездомных собак уже пострадали более 20 косуль. Одна женщина чуть не погибла, когда пыталась отбить одну из них от стаи псов.

При этом издание отметило со ссылкой на источник из сферы охотоведения, что одичалые собаки опасны не только для косуль, но и для горожан, особенно детей. Также они могут оказаться переносчиками опасных заболеваний, в частности, бешенства.

Ранее стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске. Он скончался в автомобиле скорой помощи.

Собаки Россия Животные
03 февраля 2024, 23:45
Младенец попал в реанимацию после падения из рук матери в Петербурге
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Пятимесячная девочка получила серьезную травму головы, упав с рук матери в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru.

Все произошло во Фрунзенском районе. Местная жительница с младенцем на руках споткнулась при выходе из дома и выронила дочь. Ребенок ударился головой об асфальт.

В больнице у девочки диагностировали очаговую травму головного мозга, сейчас она находится в отделении реанимации детской больницы в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Они выяснили, что семья, где воспитывается ребенок, благополучная и не состоит на учете в ПДН.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре няня взяла годовалого ребенка и пошла в гости к соседу, где они стали распивать алкоголь. В гостях девочка расплакалась, после этого хозяин квартиры выкинул ее с балкона третьего этажа. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.

Санкт-Петербург Дети
03 февраля 2024, 23:28
Осквернившую могилы участников СВО женщину задержали во Владикавказе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в надругательстве над местами захоронения участников спецоперации во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по республике.

Задержанной оказалась 47-летняя жительница Владикавказа. Она рассказала, что пришла на кладбище, где похоронена ее мать, в сильном алкогольном опьянении.

Женщина разбросала венки и цветы, а также перевернула скамейки на могилах участников СВО в надежде найти спиртное. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что на территории Аллеи героев Восточного кладбища у могил участников спецоперации нашли разбросанные венки и вазы с цветами. Полицейские стали устанавливать личность вандала.

Похожий акт вандализма произошел в Ереване. Мужчина устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда , он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.

Вандализм
03 февраля 2024, 21:57
Россиянин погиб при падении с канатки в Абхазии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Житель Оренбургской области погиб в результате обрыва троса канатной дороги в Рицинском реликтовом национальном парке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Все случилось по пути на Гегский водопад. По предварительной версии, 28-летний мужчина катался на канатке через реку, в какой-то момент она оборвалась. Тело погибшего передали правоохранителям.

Директор Рицинского парка Адамыр Багателия сообщил ТАСС , что мужчина приехал в Абхазию из Сочи. Вместе с другими туристами он арендовал на границе несколько автомобилей, чтобы подняться на Гегский водопад. По пути турист решил прокатиться на канатной дороге через реку.

Ранее стало известно о гибели двух петербуржцев после схода лавины в Хибинских горах в Мурманской области. Мужчины оказались под завалом, которые двигались на снегоходах в составе группы туристов.

Абхазия Мужчины

Новости по теме