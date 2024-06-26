Десятки людей срочно вывели на улицу из аэропорта Благовещенска
В Благовещенске из здания аэропорта вывели на улицу всех пассажиров. На место приехали представители экстренных служб, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
По данным издания, утром 26 июня оператору «системы 112» поступило сообщение о минировании здания аэропорта Благовещенска. Администрация объявила эвакуацию.
Amur Mash уточнил, что многие пассажиры подумали, что спасатели проводят учения.
На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, как десятки людей с сумками и чемоданами стоят на улице. Также можно увидеть, что на месте работают спасатели и полицейские.
Регистрацию на рейсы в Москву, Владивосток и Новосибирск приостановили.
Позже журналисты пояснили, что пассажирам разрешили вернуться в здание. Аэропорт возобновил работу.
На днях похожая ситуация произошла в аэропорту имени Бориса Кустодиева в Астрахани. Из здания воздушной гавани также эвакуировали пассажиров и сотрудников после поступившего сигнала о бомбе.