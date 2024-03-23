Десятки людей пришли сдать кровь для раненых в «Крокусе»

«Увидела события по телевизору, увидела бегущую строку, что нужна кровь, в начале первого ночи пришла мысль, что мне нужно сюда приехать. Я села в поезд и приехала, я из Рязанской области», - рассказала донор Ирина Абрамова.

Доноров сегодня здесь ждут до 13:00. С собой обязательно взять паспорт и СНИЛС. Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет.

Вечером 22 марта перед началом выступления рок-группы «Пикник» в Crocus City Hall группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла огонь по зрителям. После этого в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек , среди которых пятеро детей. По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел заседание оперштаба на месте теракта. В ближайшее время для родственников пострадавших заработает Центр Помощи.