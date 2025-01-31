31 января 2025, 00:51

Десятки клещей поселились в ухе девочки

Freepik
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В Малайзии врач обнаружил в ухе девочки десятки клещей. Об этом сообщило издание The Sun.

Дочь жительницы Малайзии Акилы Насир Хайфы пожаловалась на дискомфорт и боль в ухе вечером 17 января.

Женщина осмотрела ребенка самостоятельно с помощью фонарика, но не обнаружила признаков воспаления. Она решила, что, вероятно, виноват прыщ в ухе, но сказала дочери, что сходит с ней к врачу, если боль не пройдет.

На следующий день девочка пожаловалась еще и на боль в шее, но мать предложила ей немного «потянуть» ее. Женщина решила, что причина в неудачной позе во сне.

В тот день семья отправилась в детский развлекательный центр, но девочка не стала играть, что обеспокоило женщину и она снова осмотрела ее ухо. Мать заметила темные пятна возле слухового прохода и подумала, что это кровь от расчесывания.

После этого она поискала симптоматику в интернете и предположила, что виноваты клещи. В больнице врач осмотрел девочку и подтвердил, что у нее в ухе поселились десятки клещей, которых он и вычистил.

По словам матери, ее дочь часто играла с бродячими кошками рядом с домом, с которых на нее и перескочили клещи.

Ранее биолог Вадим Марьинский предупредил, что аномально теплая зима может спровоцировать досрочное пробуждение клещей и комаров.

Дети Врачи Коты
31 января 2025, 00:20
В США указали на странность в аэропорту Вашингтона в момент авиакатастрофы
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В момент столкновения пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета в аэропорту Вашингтона находилась неполная смена диспетчеров. На эту странность обратили внимание журналисты газеты The New York Times.

По данным предварительного отчета Федерального управления гражданской авиации США (FAA), нехватка персонала повлияла на координацию самолетов. В связи с тем, что пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты, они не всегда могут слышать друг друга.

Авторы статьи отметили, что в США наблюдается проблема дефицита диспетчеров. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работали 19 сертифицированных специалистов, тогда как в штате должно быть 30 человек. Из-за нехватки кадров многие диспетчеры выходят на смену шесть дней в неделю и работают по 10 часов в день.

Пассажирский самолет упал в реку Потомак во время захода на посадку при столкновении с военным вертолетом. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

США Вертолеты Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 18:13
Фигуристы Наумов и Шишкова погибли при крушении самолета в США
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Тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов стали жертвами крушения самолета в Вашингтоне. Об этом сообщил директор спортивного клуба Бостона Дуг Зегибе.

«Шишкова и Наумов были чемпионами мира по парному катанию 1994 года, чемпионами мира по парному катанию, и они пришли к нам в 2017 году», - сказал он.

По словам Зегибе, сына Шишковой и Наумова на борту самолета не было.

Ранее стало известно, что личности фигуристов , которые погибли в результате авиакатастрофы лайнера в Вашингтоне, установили Армейский вертолет столкнулся с гражданским самолетом CRJ700 в ночь на 30 января. На его борту летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Воздушное судно рухнуло в реку Потомак.

Позже появились данные, что в самолете находились бывшие российские фигуристы 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов. Оба работали в Ленинграде - Санкт-Петербурге, а в США переехали уже после завершения карьеры, где стали работать тренерами по фигурному катанию.

США Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 17:42
Личности 11 погибших в авиакатастрофе в США фигуристов установили
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Список 11 фигуристов, которые погибли в результате авиакатастрофы пассажирского лайнера в Вашингтоне, опубликовал Telegram-канал Shot. Среди них есть имена российских спортсменов Вадима Наумова и Евгении Шишковой.

Жертвами крушения стали Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская. Спенсер Лейн, Джинна Хан, Эдвард Чжоу, Эверли Ливингстон, Лидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей и Анджела Янг. Фигуристы возвращались с чемпионата США.

В ночь на 30 января военный вертолет Black Hawk врезался в гражданский самолет CRJ700 недалеко от аэропорта Рейгана. На его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

После столкновения воздушное судно раскололось на две части и рухнул в реку Потомак. Согласно последним данным, спасатели извлекли из воды тела 28 погибших.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении отметил, что авиакатастрофу можно было предотвратить.

США Авиакатастрофы Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 16:22
Вымогавших взятку у бойца СВО ростовских сотрудников ДПС выгнали со службы
РИА «Новости»
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Требовавшие взятку в 25 тысяч рублей с участника специальной военной операции инспекторы ДПС из Ростова-на-Дону поплатились за свое поведение рабочими местами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что записанный бойцом ролик с жалобой на вымогательство взятки силовиками широко разошелся по социальным сетям и вызвал большое возмущение жителей.

«Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО, понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена», - написал Слюсарь.

Временно исполняющий обязанности губернатора отдельно поблагодарил руководство областного главка МВД за проведение служебной проверки и последующее увольнение сотрудников.

«Дальше дело за следователями - все собранные материалы им уже передали», - добавил Слюсарь.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что под увольнение попали дорожные инспекторы, дежурившие на Буденновском проспекте в ночь на минувшую субботу, 25 января. Они остановили водителя и потребовали у него 25 тысяч рублей под надуманным предлогом. Владелец автомобиля вынужденно передал им деньги.

После увольнения сотрудников по отрицательным основаниям ведомство передало результаты проведенной проверки следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В начале января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн встал на защиту волонтера Андрея Лямцева, занимающегося доставкой гуманитарных грузов в зону СВО. Машину общественника заблокировал на своей площадке в Ростове-на-Дону владелец частного эвакуатора. За возвращение автомобиля он потребовал у волонтера крупную сумму денег.

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