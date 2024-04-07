Десятки хаски эвакуируют из тонущего питомника в Оренбурге

Читайте нас в:

«Люди подъезжают. Будем пробовать собачек как-то вывозить <…> Там волонтеры под мостом уже ждут», - поделился он.

Пока неизвестно, сколько времени есть на эвакуацию животных.

«Не знаю, прогнозов никто не дает. Говорят, что вода идет», - добавил он.

Никаких ссылок для денежной помощи питомнику мужчина не давал. Он объяснил, что обычно за это на него набрасываются с негативными комментариями собачники.

В питомнике находятся более 40 хаски, сообщал Telegram-канал Shot. Учреждение расположено на пляже «Волна» в районе поселка Ленина. Из-за сильного паводка питомник уходит под воду.

«Собаки не в клетках и не на привязи, спокойно гуляют по возвышенности на территории питомника. С ними хозяин и работница питомника», - передавали в группе питомника в соцсети «ВКонтакте».

Ранее администрация Оренбурга предупредила об ухудшении ситуации с паводком в городе. За последние сутки уровень Урала повысился еще на 28 сантиметров, спасатели продолжают эвакуировать жителей.