Десятки единиц оружия изъяли из дома Алена Делона

Необходимые разрешения на владение оружием у Делона были, но это не помешало его конфискации. Причиной изъятия могло стать состояние здоровья актера.

В конце января суд ограничил его дееспособность. Адвокат артиста Хироми Роллен выразила тревогу из-за большого количества оружия в его доме, подчеркнув, что актер не получает должного лечения.

За последнее время состояние здоровья Делона стало предметом серьезного внимания и обсуждений среди его семьи и окружения. Прокуратура взяла на контроль ситуацию после обращения младшего сына актера, Алена-Фабьена, указавшего на возможное злоупотребление со стороны его сестры Анушки, утверждая, что она воспользовалась физической слабостью отца.

Конфликт усугубился после того, как Хироми Роллен обвинила детей Делона в попытке убийства отца.