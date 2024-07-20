Десятилетняя девочка пропала в Самаре

«Двадцатого июля в 12:00 (11:00 по московскому времени) ушла из дома, расположенного на улице Ново-Вокзальный тупик, 12а, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - уточнило ведомство.

В полиции попросили всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом.

Поисками школьницы также занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На своей странице во «ВКонтакте» они опубликовали приметы пропавшего ребенка. У девочки темно-каштановые волосы, карие глаза. Рост 146 сантиметров. На момент ухода из дома была одета в черные широкие бриджи, серый на бретелях топ и розовые резиновые тапочки.

Несколько дней назад в Тверской области обнаружили труп 16-летней девушки , которая ушла из дома 8 июля. Все это время подростка искали следователи, полицейские и волонтеры отряда «Сова».

Ранее на востоке Москве полицейские обнаружили двух голодных и одиноких детей в возрасте трех и пяти лет.