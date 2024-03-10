Десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автосалоне

Москвичка с сыном приехали в дилерский центр 8 марта, женщина решила провести техобслуживание автомобиля. Они намеревались подождать окончания работ в зоне ожидания. Мальчик решил зарядить свой телефон устройством для клиентов, которое торчало в розетке.

Когда ребенок дотронулся до зарядки, произошел хлопок - мальчика сильно ударило током. Его доставили в больницу. Врачи поставили диагноз - электротравма и ожог кисти. У ребенка не работает левая рука.

В конце февраля смартфон стал причиной гибели 17-летнего юноши в Подмосковье. Тело подростка нашли с ожогом от плеча до уха, в его руке был расплавленный телефон.