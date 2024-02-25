Десятерых жильцов эвакуировали из горящего дома на Сиреневом бульваре

Из окон дома валит густой черный дым. На месте происшествия работают 12 расчетов, задействовали автолестницу. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

По данным источника, в квартире были слышны взрывы. Он добавил, что площадь пожара - около 50 квадратных метров - загорелись две комнаты и коридор.

Собственник квартиры рассказал, что в помещении никого быть не должно. Спасатели уже ликвидировали огонь, а из соседней квартиры спасли одного взрослого и одного ребенка. Их осматривают медики.





Ранее в Одинцове загорелась подземная парковка загорелась. Пожар оказался сложным, поэтому на помощь подмосковным спасателям прибыли подразделения из Москвы.