25 февраля 2024, 19:50

Десятерых жильцов эвакуировали из горящего дома на Сиреневом бульваре

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Мощный пожар случился в доме 28 на Сиреневом бульваре в Москве. Как сообщил источник «360», из здания эвакуировали 10 человек, еще двоих спасли из полыхающей квартиры на восьмом этаже.

Из окон дома валит густой черный дым. На месте происшествия работают 12 расчетов, задействовали автолестницу. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

По данным источника, в квартире были слышны взрывы. Он добавил, что площадь пожара - около 50 квадратных метров - загорелись две комнаты и коридор.

Собственник квартиры рассказал, что в помещении никого быть не должно. Спасатели уже ликвидировали огонь, а из соседней квартиры спасли одного взрослого и одного ребенка. Их осматривают медики.


Ранее в Одинцове загорелась подземная парковка загорелась. Пожар оказался сложным, поэтому на помощь подмосковным спасателям прибыли подразделения из Москвы.

Спасатели Пожары Взрывы Видео Москва
25 февраля 2024, 19:11
Житель Краснодара попал в реанимацию после взрыва самогонного аппарата
Медиасток.рф
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Взрыв произошел в многоэтажном доме в Краснодаре, в реанимацию попал хозяин квартиры. Причиной ЧП стал установленный в одном из помещений самогонный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодару.

Пострадавшего от взрыва мужчину доставили в городскую больницу, где его поместили в реанимационное отделение. В квартире в момент ЧП находились его жена и двое детей, они не пострадали.

«Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался», - указали в пресс-службе.

В результате взрыва получили повреждения окна, в том числе остекление в соседних квартирах.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме в Москве. Восьмиклассница пришла в гости к подруге и взорвала в квартире страйкбольную гранату после распития шампанского. Снаряд сдетонировал прямо в руках девочки, она получила ожоги второй степени.

Больницы Краснодар Взрывы Полиция
25 февраля 2024, 18:41
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Pxhere
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Сирены воздушной тревоги включили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Жителей попросили спуститься в укрытие, взяв с собой документы и телефон. Тем, кто находится дома, рекомендовали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество.

«Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на полу несущей стены вдали от окон», - указано в сообщении.

Горожанам напомнили, что нельзя пользоваться лифтами.

Развожаев также объяснил поднявшийся в небо дым в районе Севастопольской бухты. Он написал, что это военные использовали табельные средства маскировки.

Ранее сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде. Жителей призвали укрыться в домах и не выходить на улицу.

Севастополь
25 февраля 2024, 18:36
Оконная рама рухнула на школьника на автомойке в Москве
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В Южном округе Москвы на 13-летнего мальчика в боксе автомойки упала оконная рама. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 25 февраля в помещении автомойки самообслуживания, расположенной на Кантемировской улице.

Подросток в момент происшествия был с отцом. Мальчика сразу же увезли в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Правоохранители организовали процессуальную проверку. Все причины и обстоятельства установят под контролем прокуратуры.

Ранее на востоке Москвы 10-летний житель района Метрогородок выпал с балкона четвертого этажа. Мальчик остался жив и сам поднялся в квартиру. Позже его увезли в больницу с переломом ребер и ушибом живота.

Дети Москва
25 февраля 2024, 18:24
Якутские медики спасли пятерых пассажиров в самолете
Pxhere
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Пяти пассажирам стало плохо в самолете российской авиакомпании S7 Airlines, летевшем из Москвы в Якутск. Как сообщил сайт kp.ru, на борту оказались два медика, которые возвращались домой с учебы в столице.

Пяти пассажирам стало плохо в самолете российской авиакомпании S7 Airlines, летевшем из Москвы в Якутск. Как сообщил сайт kp.ru , на борту оказались два медика, которые возвращались домой с учебы в столице.

«Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому. Один мужчина даже подумал, что мы штатные медики на самолете», - рассказала врач УЗИ Луиза Атласова, летевшая этим рейсом.

Плохо стало троим мужчинам и двум женщинам. Причем у всех были разные симптомы. Одна из стюардесс даже признались, что впервые видела такое число заболевших во время полета.

Ранее из-за высокого давления пассажиру стало плохо на борту самолета авиакомпании «Икар», летевшего из Ульяновска в Сочи. Борт направили на запасной аэродром Махачкалы, где он успешно приземлился, а потом продолжил полет.

Врачи Женщины Самолеты Мужчины Авиакомпании Москва

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