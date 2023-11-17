Десять подольчан чуть не задохнулись в офисе из-за печи в кафе этажом ниже — СМИ
Халяльная печь в кафе в Подольске чуть не стала причиной гибели сотрудников фирмы, офис которой расположен этажом выше. Когда печь начали коптить, некоторые работники стали задыхаться, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, пострадали 10 человек.
Согласно информации издания, работники почувствовали головокружение и запах гари. На место приехали экстренные службы, сотрудников осматривают медики. Решается вопрос о госпитализации пострадавших.
Mash уточнил, что компания занимается строительством и обслуживанием нефтегазовой отрасли.
Официальных данных о происшествии пока нет.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предупредила о содержании опасных химических веществ в освежителях воздуха, которые часто распыляют как дома, так и в офисах. Эти вещества могут навредить аллергикам, людям с бронхиальной астмой и легочными заболеваниями. В худшем случае они могут задохнуться или получить анафилактический шок. Самыми безвредными врач назвала ароматические диффузоры с натуральными эфирными маслами.
Халяльная печь в кафе в Подольске чуть не стала причиной гибели сотрудников фирмы, офис которой расположен этажом выше. Когда печь начали коптить, некоторые работники стали задыхаться, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, пострадали 10 человек.