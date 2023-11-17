17 ноября 2023, 15:33

Десять подольчан чуть не задохнулись в офисе из-за печи в кафе этажом ниже — СМИ

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Халяльная печь в кафе в Подольске чуть не стала причиной гибели сотрудников фирмы, офис которой расположен этажом выше. Когда печь начали коптить, некоторые работники стали задыхаться, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, пострадали 10 человек.

Согласно информации издания, работники почувствовали головокружение и запах гари. На место приехали экстренные службы, сотрудников осматривают медики. Решается вопрос о госпитализации пострадавших.

Mash уточнил, что компания занимается строительством и обслуживанием нефтегазовой отрасли.

Официальных данных о происшествии пока нет.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предупредила о содержании опасных химических веществ в освежителях воздуха, которые часто распыляют как дома, так и в офисах. Эти вещества могут навредить аллергикам, людям с бронхиальной астмой и легочными заболеваниями. В худшем случае они могут задохнуться или получить анафилактический шок. Самыми безвредными врач назвала ароматические диффузоры с натуральными эфирными маслами.

Халяльная печь в кафе в Подольске чуть не стала причиной гибели сотрудников фирмы, офис которой расположен этажом выше. Когда печь начали коптить, некоторые работники стали задыхаться, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, пострадали 10 человек.

Подольск
17 ноября 2023, 14:28
Самолет разорвал колеса шасси во время рейса из Санкт-Петербурга в Сочи — СМИ
Unsplash
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Авиалайнер разорвал шины шасси во время взлета в аэропорту Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Самолет авиакомпании «Победа» совершал рейс из Петербурга в Сочи. После вылета сотрудники аэропорта нашли на взлетно-посадочной полосе куски резины от колес шасси.

Повреждения колес специалисты обнаружили при осмотре лайнера после посадки в Сочи. По информации издания, пилоты смогли успешно приземлиться, несмотря на порванные шины, и заслужили аплодисменты пассажиров.

Ранее экстренную посадку совершил Boeing-737 , который вылетел из Сочи. Самолету пришлось сесть в аэропорту имени Курчатова в Челябинске. Причиной экстренной посадки назвали неисправность лайнера - у него возникли проблемы с выпуском закрылок. По словам представителя оперативных служб, самолет сжигал топливо перед посадкой.

На борту находились 182 пассажира и семь членов экипажа. Перед тем как приземлиться, самолет сделал шесть кругов над Челябинском. Некоторые пассажиры перед посадкой начали плакать от волнения.

Санкт-Петербург Сочи Самолеты
17 ноября 2023, 14:11
«Не здоровается ни с кем». Соседка — о девочке, подозреваемой в подготовке нападения на школу в Балашихе
Телеканал «360»
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СМИ сообщили, что 14-летнюю девочку в Балашихе якобы заподозрили в подготовке нападения на школу. Соседка семьи, живущая этажом ниже, рассказала «360», что проблем с семьей не было, однако девочка вела себя не слишком дружелюбно.

Женщину сильно удивило, что у школьницы могли возникнуть проблемы с законом. Она вспомнила, что в тот же день видела и девочку, и ее мать.

«С семьей никаких проблем… Но она ходит - не здоровается ни с кем», - отметила жительница дома.

На вопрос о том, считает ли девочку агрессивной, соседка ответила «не знаю».

«Семья нормальная, молодые. <…> Они дверь не открывают. Даже когда ремонт какой-то был… А так тишина», - добавила собеседница «360».

В СМИ распространилась информация о том, что восьмиклассница якобы интересовалась движением «Колумбайн»* и планировала нападение на школу № 15. Отмечалось, что в ее квартире прошли обыски и обнаружились, в частности, самодельный предмет с фитилем и два ножа, а в телефоне - фотографии преступников и подписки на тематические паблики. Появлялась информация о том, что девочку задержали, однако ее мать опровергла эти данные.

* Движение «Колумбайн» признали террористическим и запретили в России.

Школы Школьники Балашиха
17 ноября 2023, 13:36
Обрушение дома в Астрахани произошло из-за недосмотра — Минстрой
Пресс-служба МЧС
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Частичное обрушение дома в Астрахани связно с недостаточным вниманием со стороны контролирующих органов. Такое заявление сделал глава Минстроя России Ирек Файзуллин, чьи слова привел ТАСС.

Ответственность главных жилищных инспекторов - постоянная, подчеркнул министр. По его словам, внимательная работа контролирующих органов должна быть залогом того, чтобы такие трагедии не происходили.

«Вчерашняя трагедия в Астрахани - с чем она связана? - С тем, что не досмотрели», - подчеркнул Файзуллин.

Частичное обрушение жилого дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В результате один человек погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По предварительной версии следствия, причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир здания, во время которого несущие конструкции получили повреждения. Также появилась версия о том, что фундамент дома разрушили канализационные воды.

Обрушения Обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 13:04
Советского кинохудожника развели в Москве почти на 450 тысяч рублей — СМИ
Telegram
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В Москве телефонные мошенники развели советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на 450 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и запугали пенсионера, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и сообщили Лемешеву, что с его счетов пытаются списать деньги. Для того чтобы это избежать, ему настоятельно посоветовали снять средства и перевести на «безопасную» карту. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.

Позже мужчина понял, что обманули и обратился в полицию. Проводится проверка.

Игорь Лемешев - заслуженный художник России, член Союза Кинематографистов РФ и Союза художников РФ. Он работал художником-оформителем в Большом театре, оформил множество киноплакатов советских картин. Среди них: «Сталкер» и «Мы из джаза».

В среду, 15 ноября, телефонные мошенники обманули пожилую москвичку, предложив ей зарабатывать на инвестициях после продажи ее квартир за 18,7 миллиона рублей.

Мошенничество Москва 2023

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