По данным журналистов, несовершеннолетних пассажиров госпитализировали в Тамбовскую детскую больницу. Группа из 250 детей и 45 сопровождающих направлялась в Джанкой. Во время пути некоторые из них пожаловались на недомогание.

Начальник состава сообщил о произошедшем диспетчеру. На областной станции Мичуринск-Уральский в вагоны пришли врачи и работники Роспотребнадзора. В итоге 10 детей отправили в больницу. Остальные пассажиры продолжили путь.

Ранее с поезда Тюмень - Адлер сняли и отправили в больницу в Саратове 125 детей. По словам главы Саратовской области Романа Бусаргина, несовершеннолетние отдыхали организованной группой в лагере, а на обратном пути у одного из детей поднялась температура. В итоге на место ЧП отправили бригаду скорой помощи.

С поезда Москва - Симферополь высадили 10 детей с признаками ОРВИ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.